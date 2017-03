Deutsche TV-Premiere: RTL II zeigt die erste Staffel "Fear The Walking Dead" ab Samstag, 11.3.

Deutsche TV-Premiere von "Fear The Walking Dead"

Start: 11. März 2017, um 22:20 Uhr bei RTL II

Alle Folgen eine Woche lang kostenlos auf www.tvnow.de verfügbar

Beim RTL II-Seriensamstag geht nervenaufreibend weiter: Mit dem US-Serienhit "Fear the Walking Dead" tauchen wir ein in eine Welt, die gerade erst ins Chaos gestürzt wird. Eine Welt, in der naive Hoffnung und niederschmetternde Wahrheit noch miteinander kämpfen und die uns zeigt, dass die Menschlichkeit nicht sicher ist, wenn der Mensch bedroht ist.

Mit "Fear The Walking Dead" schafft Comic-Autor und Schöpfer der Zombie-Hitserie "The Walking Dead", Robert Kirkman, ein spannendes Spin Off der Erfolgsserie:

Highschool-Vertrauenslehrerin Madison Clark und Englischlehrer Travis Manawa haben sich mühsam ein bisschen Stabilität und Alltag innerhalb ihrer Patchwork-Familie aufgebaut. Trotz einigen Problemen innerhalb der Familie, haben sich alle ganz gut miteinander arrangiert.

Doch plötzlich droht der Ausbruch einer mysteriösen Epidemie und langsam beginnt sich die Gesellschaftsstruktur aufzulösen. Die lebenden Toten ergreifen Besitz von Los Angeles und das Militär übernimmt den Kampf gegen die Seuche. Dabei breiten sich Gewalt und Zerstörung immer weiter aus, was zu Unruhen in der Bevölkerung führt. Für die Patchwork-Familie steht fest: Sie müssen die Stadt verlassen.

Eine ausweglose Flucht beginnt. Eine Flucht, die jeden an seine Grenzen treibt...

"Fear The Walking Dead": Deutsche TV-Premiere der ersten Staffel am Samstag, den 11. März 2017, ab 22.20 Uhr bei RTL II.

Alle Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf www.tvnow.de verfügbar.

