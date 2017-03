Start für Dreharbeiten zu „Carneval“ (AT): Peter Lohmeyer ermittelt in seinem vierten Fall in Köln

TV-Thriller nach einer Romanvorlage des schottischen Bestsellerautors Craig Russell

Wien (OTS) - In Köln und Hamburg haben die Dreharbeiten zum TV-Thriller „Carneval“ (AT) nach einer Romanvorlage des schottischen Bestsellerautors Craig Russell begonnen: Peter Lohmeyer ist erneut in der Rolle des Kommissars Jan Fabel zu sehen. Nach den erfolgreichen Filmen „Wolfsfährte“, „Blutadler“ und „Das Brandmal“, die bereits im ORF zu sehen waren und die alle in Fabels Heimatstadt Hamburg spielten, ermittelt der Hauptkommissar diesmal in Köln. Im Team mit seinen Kollegen Benni Scholz (Christoph Franken) und Tansu Bakrac (Halima Ilter) ist er einem Frauenmörder in der Maske eines Clowns auf den Fersen. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, denn alle Morde fanden zur Weiberfastnacht statt – und dieser Termin steht unmittelbar bevor. Lisa Maria Potthoff spielt Fabels traumatisierte Kollegin Maria Klee, die sich aus der Rolle des Opfers befreien und für ein an ihr begangenes Verbrechen rächen will. Auch die weiteren Rollen sind mit Ina Paule Klink, Picco von Grothe, Stipe Erceg, Murathan Muslu, Merab Ninidze, Martin Feifel u. a. hochkarätig besetzt. Der Sendetermin im ORF ist derzeit noch nicht fixiert.

Mehr zum Inhalt:

Es ist Karneval in Köln, auf den Straßen wird getanzt und das Einzige, was zählt, ist Spaß. Doch Oberkommissar Benni Scholz (Christoph Franken) ist das Lachen vergangen. Er hat zwei ungeklärte Frauenmorde in seinen Akten, augenscheinlich begangen von einem Kannibalen und immer am gleichen Tag: Weiberfastnacht. Scholz befürchtet, dass der Mörder in diesem Jahr wieder zuschlagen wird. Darum zieht er den Experten für Serientäter hinzu: Jan Fabel (Peter Lohmeyer) von der Hamburger Mordkommission. Dass Fabel tatsächlich die Kollegen unterstützt, hat aber ganz andere Gründe: Seine Mitarbeiterin Maria (Lisa Maria Potthoff) ist in Köln auf Rachefeldzug gegen ihren Peiniger Witrenko (Merab Ninidze) unterwegs. Fabel hofft, Maria zu finden, bevor diese Witrenko findet – oder umgekehrt.

„Carneval“ (AT) ist eine Produktion der Tivoli Film in Zusammenarbeit mit dem ORF im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Regisseur Nicolai Rohde inszeniert das Drehbuch von Nils-Morten Osburg.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III, ORF SPORT + sowie 3sat – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at