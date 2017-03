SP-Stadlbauer: „Abbruch von Extremismus-Vortrag an Linzer Schule ist völlig inakzeptabel!“

SP-Landesgeschäftsführerin über Vorgangsweise völlig entsetzt

Linz (OTS) - Große Empörung über den Abbruch eines Vortrages über Extremismus an einer Linzer Schule nach Intervention eines FPÖ-Mandatars herrscht bei der Landesgeschäftsführerin der SPÖ Oberösterreich, Bettina Stadlbauer: „Ich halte das demokratiepolitisch für höchst bedenklich und insgesamt vollkommen inakzeptabel, wenn ein FPÖ-Nationalratsabgeordneter durch Intervention beim Schuldirektor beeinflussen kann, was in einem Vortrag präsentiert werden darf und was nicht. Die Vorgangsweise des Schuldirektors, auf Zuruf den Vortrag abbrechen zu lassen und die Verteidigung des Abbruchs durch den Landesschulratspräsidenten erschrecken mich dabei fast mehr, als die Intervention des FPÖ-Mandatars.“

„Ich erwarte mir eine klare Stellungnahme von Landesschulratspräsident Enzenhofer zu dieser Vorgehensweise und erwarte mir eine neuerliche Einladung des Vortragenden Thomas Rammerstorfer, damit dieser den Vortrag in vollem Umfang noch einmal durchführen kann“, fordert Stadlbauer. Und an den FPÖ-Mandatar Roman Haider gerichtet: „Wenn die FPÖ nicht mehr mit Extremismus und schlagenden Burschenschaften in Zusammenhang gebracht werden will, dann muss sie sich eben glaubwürdig von diesen distanzieren!“

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Oberösterreich, Kommunikationsmanagement

Sabine Schatz

05/772611-12

sabine.schatz @ spoe.at

www.spooe.at