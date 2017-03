VP-Ulm: Personal: Neuer Stadtrat – Alte Politik

Verspätete Akten, Ausbleiben der Besoldungsreform, der Nebengebührenkatalog und 59 vorzeitige Ruhestandsversetzungen zeichnen ein miserables Bild der Wiener Personalpolitik

Wien (OTS) - „In der heutigen Sitzung der Gemeinderätlichen Personalkommission wurden verspätete Akten entgegen den Bestimmungen der Geschäftsordnung für die Gemeinderatsausschüsse auf die Tagesordnung genommen und abgestimmt“, so ÖVP Wien Gemeinderat Wolfgang Ulm.

Darüber hinaus wurden seitens Rot-Grün die Fortführung des Nebengebührenkatalogs, der Bedienstete weiterhin vom Wohlwollen des Arbeitgebers und damit letztlich von der SPÖ Wien abhängig macht, sowie wiederum völlig unverständliche 13 Ruhestandsversetzungen für gesunde Bedienstete aus organisatorischen Gründen beschlossen.

„Die seit vielen Jahren versprochene Besoldungsreform bleibt aus. Die Baustellen in der Wiener Personalpolitik bleiben dieselben, nur die Stadträte ändern sich: Brauner, Wehsely, Frauenberger, Czernohorszky“, so Ulm weiter.

„Die SPÖ brüstet sich damit, dass es nur eine Geschäftsordnung für die Gemeinderatsausschüsse gibt, die allerdings nicht für die Gemeinderätliche Personalkommission anwendbar sein soll. Damit können Akten bis unmittelbar vor Sitzungsbeginn auf die Tagesordnung gesetzt werden, was oppositionellen Gemeinderäten die Möglichkeit der Akteneinsicht und Vorbereitung nimmt. Eine Geschäftsordnung für die Gemeinderätliche Personalkommission muss endlich erlassen werden. Die Willkür, die seit Jahren seitens der jeweiligen Personalstadträtin angewendet worden ist, muss unter dem neuen Stadtrat beendet werden“, so Ulm abschließend, der diese Forderung auch in der heutigen Sitzung eingebracht hat.

