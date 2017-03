SPÖ-Termine von 13. März bis 19. März 2017

MONTAG, 13. März 2017:

Bundeskanzler Christian Kern nimmt an der Tagung der Progressiven Allianz unter dem Titel „Shaping our Future“ in Berlin teil (Sonntag, 12. März, bis Montag, 13. März, Willy-Brandt-Haus, Wilhelmstraße 141, 10963 Berlin).

SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder, nimmt am PES Presidency Meeting teil (Willy-Brandt-Haus, Wilhelmstraße 141, 10963 Berlin).

Tagung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates (Straßburg).

9.30 Uhr „Unser Heer isst regional“ - Pressekonferenz mit Bundesminister Hans Peter Doskozil und Bundesminister Rupprechter (Vega-Payer-Weyprecht-Kaserne, Breitenseer Straße 61, 1140 Wien).

17.00 Uhr Bildungsministerin Sonja Hammerschmid nimmt an der Verleihung der „BMHS-Awards 2017“ teil; gemeinsam mit der BMHS-Gewerkschaft (WKO, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien).

18.00 Uhr Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner eröffnet die Veranstaltung der VAEB-Gütesiegelverleihung für Betriebliche Gesundheitsförderung (K47, Franz-Josefs-Kai 47, 1010 Wien).

DIENSTAG, 14. März 2017:

Tagung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates (Straßburg).

8.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sondersitzung anlässlich der Ernennung der neuen Gesundheits- und Frauenministerin zusammen (Parlament).

10.10 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments findet ein gemeinsames Pressegespräch mit den SPÖ-EU-Abgeordneten Evelyn Regner, Eugen Freund, Josef Weidenholzer, Karin Kadenbach und Karoline Graswander-Hainz statt (Europäisches Parlament Straßburg, Raum N3.5).

13.00 Uhr Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner eröffnet die Veranstaltung der BVA-Gütesiegelverleihung für Betriebliche Gesundheitsförderung (BVA, Josefstädter Straße 80, 1080 Wien).

18.30 Uhr Bildungsministerin Sonja Hammerschmid bei der Eröffnung der Ausstellung „300 Jahre Maria Theresia“ (Wagenburg, Schloss Schönbrunn).

MITTWOCH, 15. März 2017:

Bundeskanzler Christian Kern auf Bundesländertag in Tirol.

Tagung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates (Straßburg).

Nationalratspräsidentin Doris Bures reist zu einem offiziellen Arbeitsbesuch nach Rom. Sie trifft u.a. Parlamentspräsidentin Laura Boldrini und Senatspräsident Pietro Grasso zu bilateralen Gesprächen (Rom).

Bundesminister Hans Peter Doskozil nimmt am trilateralen Treffen der Verteidigungsminister von Deutschland, der Schweiz und Österreich in Berlin teil (Berlin).

Staatssekretärin Muna Duzdar beim Bezirkstag in Floridsdorf, 1210 Wien.

11.15 Uhr Bundeskanzler Christian Kern besucht den Verein WAMS (Richard-Berger-Straße 5, 6020 Innsbruck).

11.15 Uhr SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder trifft Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu einem Arbeitsgespräch (Hofburg, Präsidentschaftskanzlei, 1010 Wien).

15.00 Uhr Bundesminister Thomas Drozda verleiht den Titel Kammerschauspieler an Nichlas Ofczarek und Michael Maertens (Bundeskanzleramt, Kongress-Saal, Ballhausplatz 2, 1010 Wien).

18.00 Uhr In Kooperation mit dem International Institute for Peace (IIP) und dem Verein ÖTZ "Gemeinsam für Europa ÖTZ - Österreichisch-Türkische Zusammenarbeit“ findet eine Podiumsdiskussion zum Thema „Die Türkei und Österreich – ein Monat vor dem Verfassungsreferendum“ statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung und Anmeldung finden Sie unter http://tinyurl.com/he6byuw (International Institute for Peace (IIP), Möllwaldplatz 5/2, 1040 Wien).

19.00 Uhr SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder und der SPÖ-Parlamentsklub laden zur Veranstaltung „Arbeiten für Österreich!“ mit Bundeskanzler Christian Kern. Unter dem Motto „Der Abschied vom Unterschied“ werden arbeitsmarkt- und wirtschaftspolitische Fragen aus Sicht der Frauen diskutiert. Im Anschluss an die Diskussion laden der SPÖ-Parlamentsklub und die Abgeordneten zu einem Abendempfang. Anmeldung dringend erforderlich unter veranstaltung@spoe.at oder bei der SPÖ Tirol, Tel. +43 512 5366 (Congress Innsbruck, Rennweg 3, 6020 Innsbruck).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Arab Changes in a Changing World, kuratiert von Gudrun Harrer, spricht Natalie Tocci, (Deputy Director of Istituto Affari Internazionali, Editor of The International Spectator and Special Adviser to EU HRVP Federica Mogherini, in charge of outreaching to think tanks and coordination of work on a new European Security Strategy) zum Thema „The new EU global strategy and EU policies in the Middle East“. Nähere Informationen zur Veranstaltung und Anmeldung finden Sie unter http://tinyurl.com/hrud4h3 (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DONNERSTAG, 16. März 2017:

Bundeskanzler Christian Kern auf Bundesländertag in Tirol.

12.30 Uhr Bundeskanzler Christian Kern referiert am Management Center Innsbruck zum Thema „Perspektiven für Österreich“. Anmeldung bitte unter alumni@mci.edu (MCI Aula, Universitätsstraße 15, Innsbruck).

13.30 Uhr Bildungsministerin Sonja Hammerschmid bei der Eröffnung des Education Innovation Studio im Rahmen des eLearning Bazars (Pädagogische Hochschule Wien, Lego Labor, Grenzackerstraße 18, 1100 Wien).

Tagung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates (Straßburg).

Nationalratspräsidentin Doris Bures nimmt an der Außerordentlichen Konferenz der EU-ParlamentspräsidentInnen anlässlich „60 Jahre Römer Verträge“ teil (bis Fr., 17.3.).

FREITAG, 17. März 2017:

Tagung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates (Straßburg).

SAMSTAG, 18. März 2017:

9.30 Uhr Bundesminister Hans Peter Doskozil nimmt am internationalen Ministertreffen „Global Forum on Inclusion in Social Affairs and Sports“ in Graz teil (Stadthalle Graz, Messeplatz 1, 8010 Graz).

11.00 Uhr Spatenstichfeier der S36 Murtal Schnellstraße mit Verkehrsminister Jörg Leichtfried, Landeshauptmann Hermann Schützenhofer, Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer, Landesrat Anton Lang und den ASFINAG-Vorständen Klaus Schierhackl und Alois Schedl (Marktgemeinde Unzmarkt-Frauenburg, Festzelt).

19.00 Uhr Bundesminister Hans Peter Doskozil, Sozialminister Alois Stöger und SPÖ-EU-Abgeordnete Karoline Graswander-Hainz nehmen an der Eröffnung der Special Olympics Winterspiele in Schladming teil (Planai-Stadion, Schladming).

SONNTAG, 19. März 2017:

Bundesminister Hans Peter Doskozil besucht die Special Olympics Winterspiele in Schladming (Schladming).

