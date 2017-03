Erneut mehr Häuser in Deutschland - HausCompagnie weiter auf Wachstumskurs

Hamburg (ots) - Der Traum vom Eigenheim ist ungebrochen groß. Und immer häufiger sorgt die HausCompagnie dafür, dass dieser Wunsch Wirklichkeit wird. Allein 2016 errichtete die Gruppe über 1.300 Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäuser in Massivbauweise. 2017 soll diese Zahl noch einmal getoppt werden. Guido Attabra, Geschäftsführer der HausCompagnie GmbH: "Die HausCompagnie ist in Deutschland ein erfolgreicher Hausbauer, der auf eine über 40-jährige Erfahrung seines Stammhauses bauen kann. Auf Basis dieses soliden Fundaments, des geballten Know-hows aus insgesamt rund 1.500 Verkäufen pro Jahr und dank einer hohen Eigenkapitalquote ist das Unternehmen in der Lage, seinen Kunden kurze Lieferzeiten sowie Festpreise für bezugsfertige Häuser zu garantieren - wobei der Bauherr erst bei Schlüsselübergabe zahlen muss. Mit diesem Erfolgsrezept wollen wir an unseren gegenwärtigen deutschen Standorten Hamburg, Flensburg, Neumünster und darüber hinaus weiter wachsen."

Für weitere Informationen, Katalogbestellungen sowie zur Vereinbarung von Terminen für Musterhausbesichtigungen in Schleswig, Borgstedt, Husum und Bad Bramstedt ist bei der HausCompagnie eine kostenlose Service-Hotline unter der Telefonnummer 0800 2667246 eingerichtet.

Über die HausCompagnie:

Die HausCompagnie GmbH wurde 2012 gegründet. Das deutsche Bauunternehmen für Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäuser beschäftigt aktuell über 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Hamburger Zentrale sowie in den Niederlassungen in Flensburg und Neumünster. www.hauscompagnie.de

