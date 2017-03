Wirtschaftsbund-Haubner: „WK-Reform bringt effektive Entlastungen der Wirtschaft“

Wirtschaftsbund als Motor und Treiber der Reform - Startschuss für nächste Reform-Etappe - Nutzenpotenzial in Höhe von 134 Millionen Euro pro Jahr

Wien (OTS) - „Die nächste Etappe der Wirtschaftskammerreform soll die Wirtschaftskammerorganisation zu einer WKO 4.0 formen. Im Fokus steht dabei die effektive finanzielle Entlastung für die Mitglieder auf allen Ebenen“, begrüßt Wirtschaftsbund-Generalsekretär Peter Haubner die heute, Freitag, präsentierten Schwerpunkte der geplanten Wirtschaftskammer-Reform. Das Nutzenpotenzial - und damit die Entlastung für WK-Mitglieder - liegt bei insgesamt 134 Millionen Euro jährlich.

Und WB-General Haubner stellt klar: „Der Wirtschaftsbund ist Motor und Treiber der Reform.“ Mit den entsprechenden Maßnahmen zur Entlastung der Wirtschaft im Rahmen der Reform werden wichtige Forderungen des Wirtschaftsbundes konkret zum Nutzen der Mitgliedsbetriebe umgesetzt, nämlich: eine Senkung der Lohnnebenkosten, das Setzen von Investitionsanreizen sowie die zielgerichtete Förderung von Gründerinnen und Gründern.

Gleichzeitig wird es aber mehr Leistungen und zusätzliche Services für die WK-Mitglieder geben. Erreicht wird das durch Effizienzsteigerungen und mehr Zusammenarbeit in allen Bereichen – etwa der Umsetzung des Lead-Organisations-Modells. Das bedeutet konkret: Eine Kammer ist Kompetenzcenter in einem bestimmten Bereich (Bsp.: Digitalisierung), ist Anlaufstelle für alle Fragen und übernimmt Aufbereitung der Inhalte. „Mit dem Ausschöpfen von Potenzialen und dem Mehr an Leistungen setzt die Wirtschaftskammerorganisation selbst vorbildhaft um, was sie etwa von der Politik fordert“, unterstreicht Wirtschaftsbund-Generalsekretär Haubner.

„All das bedeutet eine Entlastung für die Mitglieder, eine Effizienzsteigerung und die Optimierung von Leistungen, aber auch ein Mehr an Angeboten. Gleichzeitig stellt die Reform die Finanzierung einer starken Interessenvertretung weiter sicher. Das begrüßt der Wirtschaftsbund ausdrücklich“, hält Haubner fest.

