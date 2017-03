BV Plasch zu ‚Unfall-Hotspot’ Kleine Neugasse: Miteinbindung der AnwohnerInnen sowie der BürgerInneninitiative

Bezirksvorsteher will Engagment der AnwohnerInnen der Kleine Neugasse für konstruktive Lösungsmöglichkeiten nutzen

Wien (OTS/SPW-K) - Bei einer Diskussion mit AnwohnerInnen der Kleine Neugasse hat Bezirksvorsteher Leo Plasch (SPÖ) Donnerstag Abend einen neuen Vorschlag gemacht, um eine Lösung für den Unfall-Hotspot Kleine Neugasse/Margaretenstraße zu finden: Unter Einbindung der BürgerInneninitiative und aller interessierten AnwohnerInnen sollen Arbeitsgruppen bestehende und neue Lösungsvarianten diskutieren und entwickeln.

Die Vorschläge sollen dann direkt einer Prüfung durch die Verkehrssicherheit unterzogen werden. Um diesen Diskussionsprozess Raum zu geben, will sich Leo Plasch für eine Aufschiebung der vor der Umsetzung stehenden Umdrehung der Kleine Neugasse zwischen Margaretenstraße und Schäffergasse einsetzen.

Hintergrund der Diskussion ist, dass die Verkehrsbehörde aufgrund der Häufung von Unfällen mit Personenschäden in den letzten Jahren eine Umgestaltung des Kreuzungsbereichs für zwingend erforderlich hält. Nach langen Diskussionen und Prüfung einer ganzen Reihe von Vorschlägen wird von der Verkehrsstadträtin die Umdrehung der Kleinen Neugasse im unteren Abschnitt favorisiert. Darüber wurden nicht nur die zuständigen Gremien der Bezirksvertretung, sondern im Jänner auch alle AnwohnerInnen des Bezirks schriftlich informiert. Um den zahlreich an ihn herangetragenen Bedenken Rechnung zu tragen, hat Bezirksvorsteher Plasch am Donnerstagabend mit betroffenen AnwohnerInnen diskutiert.

„Es gibt derzeit keine optimale Lösung, mit der alle zufrieden wären. Tatsache ist aber, dass die Verkehrsbehörde diese Kreuzung als Unfallschwerpunkt einordnet und der Bezirk mit Maßnahmen reagieren muss. Mit den Arbeitsgruppen möchte ich alle AnwohnerInnen in den Diskussionsprozess einbinden und eine konstruktive Lösung finden“, so Plasch. Die BürgerInneninitiative, die von Anfang an das direkte Gespräch mit der Bezirksvorstehung gesucht hat, soll dabei in die Gestaltung des Prozesses aktiv eingebunden werden. „Jede Idee und jeder Vorschlag wird diskutiert und geprüft“, betont Plasch die Wichtigkeit der Miteinbindung Wiedens BewohnerInnen.

