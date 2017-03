VP-Korosec zu Notärzten: Missstände müssen nun endlich behoben werden

Funktionierendes System an Notärzten muss sichergestellt sein – Werden uns neues Konzept genau ansehen

Wien (OTS) - „Obwohl die Missstände bei der Wiener Rettung in Zusammenhang mit dem Mangel an Notärzten bereits seit Jahren bekannt sind, wurde ein neues Konzept stets in völlig verantwortungsloser Art und Weise auf die lange Bank geschoben. Spät, aber doch werden nun endlich Taten gesetzt. Ob dieses Konzept auch wirklich die zwingend erforderlichen Maßnahmen mit sich bringt, werden wir uns genau ansehen“, so ÖVP Wien Gesundheitssprecherin Gemeinderätin Ingrid Korosec angesichts der heutigen Äußerungen von Stadträtin Frauenberger.

Wien dürfe angesichts der gravierenden Missstände im Wiener Gesundheitswesen nicht weiter selber einen Notfallpatienten darstellen. „Wir werden die Gesundheitsstadträtin jedenfalls an ihren Taten messen. Ein funktionierendes System mit einer ausreichenden Anzahl an Notärztinnen und Notärzten muss im Sinne der Patientinnen und Patienten auf jeden Fall sichergestellt werden“, so Korosec abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: (+43-1) 4000 /81 912

presse.klub @ oevp-wien.at