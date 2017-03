Renner: Stürmische Winterwochen untermauern einmal mehr die Notwendigkeit zusätzlicher Unterstützung für die Feuerwehren

Mehrwertsteuerbefreiung beim Ankauf von Fahrzeugen und Gerätschaften und zweckgebundener Anteil für das Feuerwehrwesen aus der Mineralölsteuer

St. Pölten (OTS) - „Die letzten Wochen sind aufgrund vieler Sturmereignisse für die niederösterreichischen Einsatzorganisationen nicht einfach gewesen. Allen Helferinnen und Helfern, die in den letzten Wochen aktiv gegen die Schäden angekämpft und die Infrastruktur wieder hergestellt haben, ist dafür ein herzlicher Dank auszusprechen. Ich habe großen Respekt, dass wir in einem Land leben, in dem die Freiwilligen Feuerwehren, die Rettungsorganisationen und viele andere Organisationen mit so vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Ärmel hochkrempeln und den Leuten helfen“, so NÖ Landesvize LHStv. Mag. Karin Renner.

„Die Ereignisse untermauern aber auch einmal mehr die Notwendigkeit zusätzlicher Unterstützung für die Feuerwehren. Eine Unterstützung wäre die von uns seit Jahren geforderte Abschaffung der Mehrwertsteuer beim Ankauf von Fahrzeugen und Gerätschaften, aber auch ein zweckgebundener Anteil für das Feuerwehrwesen aus der Mineralölsteuer wäre denkbar. Für mich wären hier 5% eine wirkungsvolle Hilfe, die der Finanzminister aufgrund der hohen Einnahmen aus der Mineralölsteuer wohl leicht verkraften könnte“, so Renner.

„Für mich als NÖ Gemeindereferentin ist es mir ein besonderes Anliegen, dass jene Organisationen, welche für die Sicherheit der Bevölkerung arbeiten und dabei auch eine zentrale Säule des Freiwilligenwesens in Niederösterreich sind, auf gesicherten finanziellen Beinen stehen. Dafür gilt es zu arbeiten, dafür gilt es einzutreten“, so Renner.

(Schluss) fa

Rückfragen & Kontakt:

SPNÖ-Landesregierungsfraktion/SPNÖ-Landtagsklub

Mag. Andreas Fiala

Pressesprecher

02742/9005 DW 12794, Mobil: 06642017137

andreas.fiala @ noel.gv.at

www.noe.spoe.at