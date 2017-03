Volker Piesczek und Norbert Schneider trainieren für „Dancing Stars“

Noch drei Wochen bis zum Start des ORF-Tanzevents

Wien (OTS) - Am 31. März eröffnen Mirjam Weichselbraun und Klaus Eberhartinger live um 20.15 Uhr in ORF eins den „Dancing Stars“-Ballroom. Bis dahin absolvieren alle zehn Tanzpaare ein Minimum von 50 Trainingsstunden in den Probenstudios im ORF-Zentrum – so auch Volker Piesczek & Alexandra Scheriau und Norbert Schneider & Conny Kreuter. Fotos der „Dancing Stars“-Proben sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Norbert Schneider tanzt mit Conny Kreuter: „Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich mir die Schrittfolgen merke. Aber eigentlich ist das wie beim Gitarrespielen, und da dürften ähnliche Gehirnregionen beansprucht werden – man bricht alles auf kleine Brocken herunter, übt diese bis man sie kann und setzt dann das Ganze zusammen. Konditionell habe ich noch kein Problem, dafür aber schon vier Blasen an den Füßen.“ Conny Kreuter über ihren Promi weiter: „Norbert ist unglaublich motiviert – und das motiviert auch mich. Wir haben sehr viel Spaß gemeinsam, weil er sich selbst nicht so ernst nimmt. Zu Beginn dachte ich mir, dass das mit seiner Körpergröße (191 cm) und seinen langen Beinen schwierig werden könnte. Er macht das aber wirklich gut, und die paar Knoten, die noch drin sind, werden wir bestimmt noch lösen.“

Volker Piesczek tanzt mit Alexandra Scheriau: „Ich hätte nicht gedacht, dass mir das so großen Spaß macht. Ich habe beim Training eine kindliche Freude – das erinnert mich wieder daran, wie ich als Kind gerne Kelly-Filme geschaut habe. Körperlich ist das Training schon anstrengend. Ich bin zwar gut trainiert, aber schlecht gedehnt, und mir tun jetzt schon die Füße und der untere Rücken weh.“ Und über seine Profipartnerin weiter: „Die Chemie passt zwischen uns – Alex ist für mich wie ein Lottosechser.“ Auch Alexandra Scheriau streut ihrem Promipartner Rosen: „Das erste Training ist sehr gut gelaufen. Volker ist konzentriert, ohne gestresst zu sein. Man merkt einfach, dass ihm Tanzen Spaß macht.“

