Karas: Österreich muss bei jedem Integrationsschritt an vorderster Stelle dabei sein

"Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten provoziert neue Ost-West-Spaltung Europas" / "Einstimmigkeit abschaffen"

Brüssel (OTS) - Der Europaabgeordnete Othmar Karas kritisiert die Vorschläge, dass manche Länder in Europa außerhalb des Gemeinschaftsrechts stärker zusammenarbeiten sollen, während andere Länder außen vor bleiben. "Wer so ein Kerneuropa will, schwächt Österreich, weil die Gefahr besteht, dass Österreich, wie es leider zunehmend den Anschein hat, nicht automatisch zum inneren Kreis gehört. Österreich ist stärker in einer Gemeinschaft gleichberechtigter Staaten als nur als Beiwagerl oder Solist. Darum muss Österreich bei jedem Integrationsschritt an vorderster Stelle dabei sein", betont Karas anlässlich des Gipfels der Staats- und Regierungschefs in Brüssel. ****

Der Europaabgeordnete warnt davor, dass ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten eine neue Ost-West-Spaltung Europas provozieren könnte. "Das hatten wir schon einmal und wollen wir nicht wieder", betont Karas.

Die verschiedenen Geschwindigkeiten, die es jetzt schon de facto gebe, noch zu verstärken, löse die Probleme nicht, so Karas. "Überall, wo es die verschiedenen Geschwindigkeiten gibt, wie beim Euro oder Schengen, waren wir im Krisenmanagement geschwächt. Eine Finanztransaktionssteuer mit einer Handvoll Länder, die dazu Lust haben, ist weder realisierbar, noch wirksam. Eine EU-Armee nur mit denen, die ohnehin in der Nato zusammenarbeiten, hat kaum Mehrwert. Es wird uns nicht gelingen, Steuerschlupflöcher für Konzerne zu schließen, wenn Irland, Luxemburg, Zypern und Malta nicht mitmachen. Ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten ist also keine Lösung für die großen Herausforderungen der Zukunft. Eine weitere Spaltung der EU schwächt nur Europa im globalen Wettbewerb", macht der Europapolitiker deutlich.

"Die Debatte über die Zukunft Europas und die Rolle Österreichs in der EU sollte das Ziel haben, die EU als Gemeinschaft handlungsfähiger, besser, effizienter und demokratischer zu machen", so Karas an die EU-Staats- und Regierungschefs, die heute in Brüssel nach einer gemeinsamen Linie für die Zukunft Europas suchen. Der Europaabgeordnete fordert, die "Einstimmigkeit abzuschaffen", da diese "die Durch- und Umsetzung notwendiger Maßnahmen verhindert".

