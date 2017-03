Kostenersatz für Mindersicherung: OÖ wird Bundesländervereinbarung aufkündigen

Vereinbarung verursacht hohen Verwaltungsaufwand und enorme Mehrkosten: Oberösterreich will für die Versäumnisse anderer Bundesländer nicht mehr aufkommen

Linz (OTS) - Das Land Oberösterreich wird die Bundesländervereinbarung (15a-Vereinbarung über den Kostenersatz in den Angelegenheiten der Sozialhilfe) kündigen. Diese Vereinbarung regelt unter anderem den Kostenersatz zwischen den Bundesländern, wenn Mindestsicherungsbezieher den Wohnsitz in ein anderes Bundesland verlegen und soll unterschiedliche Leistungshöhen ausgleichen.

Alleine in den Jahren 2013 bis 2015 musste das Land Oberösterreich in Summe rund 2,7 Millionen Euro mehr bezahlen, als es von anderen Bundesländern erhalten hat. "Diese 15a-Vereinbarung konterkariert die Ziele des oberösterreichischen Modells der Mindestsicherung-Neu. Wenn Anspruchsberechtigte etwa von Oberösterreich nach Wien siedeln und dort höhere Leistungen erhalten, dann muss Oberösterreich erst recht wieder dafür zahlen", so Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Thomas Stelzer. Oberösterreich will jedenfalls nicht mehr für die Versäumnisse anderer Bundesländer aufkommen.

Wesentlicher Grund für die Kündigung sei aber auch der hohe Verwaltungsaufwand, berichtet Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Thomas Stelzer: "Unsere zuständigen Bezirkshauptmannschaften klagen über den ausufernden bürokratischen Aufwand, wenn jeder Fall einzeln geprüft werden muss."

Diese 15a-Vereinbarung regelt übrigens auch den Kostenersatz unter den Bundesländern, wenn eine Person in einem Pflegeheim eines angrenzenden Bundeslandes untergebracht wird. "In dieser Frage werde ich mit unseren Nachbarbundesländern Gespräche führen und ich bin überzeugt, dass wir eine praktikable Lösung finden werden", sagt Stelzer.

Die Kündigung der Bundesländervereinbarung erfolgt durch ein Schreiben des Landeshauptmanns an die Bundesländer, die derzeit noch Vereinbarungspartner sind. Die Kündigung wird mit Ende des Jahres 2017 wirksam. Die Bundesländer Salzburg und Kärnten haben diese Vereinbarung bereits gekündigt.

Rückfragen & Kontakt:

Oberösterreichische Volkspartei

Mag. Katharina Jocher



T: +43 (732) 7620-300

E: presse @ ooevp.at

http://www.ooevp.at