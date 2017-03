ORF-TVthek goes school: Neues Videoarchiv „Große Töchter Österreichs“

Bedeutende Frauen im Porträt – aus Politik, Geschichte, Kunst, Kultur und Sport

Wien (OTS) - Die ungewöhnlichen Lebenswege und besonderen Leistungen österreichischer Frauen des 19., 20. und 21. Jahrhunderts stehen im Mittelpunkt des neuen Videoarchivs „Große Töchter Österreichs:

Bedeutende Frauen im Porträt“, das seit 9. März 2017 auf der ORF-TVthek verfügbar ist. Das neue Angebot ist Teil der Aktion „ORF-TVthek goes school“, die Videoarchive in einer speziell für die Integration in den Unterricht geeigneten Form bereitstellt, und ist auf der Videoplattform des ORF unter http://TVthek.ORF.at/archive uneingeschränkt und unbefristet verfügbar.

Vorgestellt wurde das neue Videoarchiv gestern Abend, am Donnerstag, dem 9. März, im Rahmen der Frühjahrskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten von ARD, ZDF und ORF: Seit gestern Vormittag bis Freitag, den 10. März, informieren sich die Gleichstellungsbeauftragten aus Deutschland in Wien über die Gleichstellungsarbeit im ORF – über Maßnahmen, den Frauenanteil zu heben und Frauen zu fördern, über Initiativen, die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie zu erhöhen, sowie über Kontrollinstrumente, durch die die Gleichstellungsarbeit effizient überprüft werden kann. Diese Schwerpunkte sind im ORF-Gleichstellungsplan festgeschrieben, der nicht nur von der EU, sondern von der UNO ausgezeichnet wurde. Mittlerweile gilt der ORF in Genderfragen als Vorbild für andere europäische Medienunternehmen.

Das neue Videoarchiv „Große Töchter Österreichs: Bedeutende Frauen im Porträt“

Das Videoarchiv präsentiert insgesamt 41 Porträts österreichischer Frauen, die auf den unterschiedlichsten Gebieten Außergewöhnliches geleistet haben. Im Bereich Politik werden so verschiedene und gleichwohl bedeutende Persönlichkeiten wie Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner, die Politik-Pionierinnen Hertha Firnberg und Grete Rehor, die Galionsfigur der österreichischen Ökologiebewegung, Freda Meissner-Blau, die erste Frauenministerin Johanna Dohnal oder die erste 1. Nationalratspräsidentin Barbara Prammer gewürdigt.

Schriftstellerinnen wie Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek und Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger, Schauspiel-Stars von Hedy Lamarr bis Romy Schneider, berühmte Musen wie Alma Mahler-Werfel und Emilie Flöge oder Künstlerinnen wie Maria Lassnig und Erika Pluhar zeigen das breite Spektrum bedeutender österreichischer Frauen in Kunst und Kultur. Aber auch Widerstandskämpferinnen – etwa Rosa Jochmann und Agnes Primocic –, Sportlegenden wie Annemarie Moser-Pröll, Topmanagerinnen von Maria Schaumayer bis Brigitte Ederer oder sozial engagierte Frauen wie z. B. Maria Restituta und Hildegard Burjan werden vorgestellt.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz:

„In ‚Große Töchter Österreichs‘ wird hochwertiges ORF-Archivmaterial mit dem Internet zu einem spannenden und informativen Videoarchiv verbunden, das Leben und Wirken bedeutender österreichischer Frauen vorstellt. Mit seinen 41 Porträts trägt das Archiv dazu bei, die großen Verdienste, Leistungen und Errungenschaften dieser Österreicherinnen stärker ins Blickfeld der Öffentlichkeit bzw. – im Rahmen der Aktion ‚ORF-TVthek goes school‘– v. a. auch in den Fokus junger Menschen zu rücken.“

Die Gestaltung des Archivs und die Auswahl der Videobeiträge über das Leben und die Leistungen wichtiger Österreicherinnen sowie ihre besondere Bedeutung für Geschichte und Kultur unseres Landes erfolgten unter der Projekt-Gesamtleitung des stv. ORF-Direktors für Technik, Online und neue Medien, Thomas Prantner, durch das ORF-TVthek-Team der Hauptabteilung für Online und neue Medien. Der Fokus bei der Auswahl der Porträts lag auf der Eignung als moderne multimediale Ergänzung und Erweiterung des Schulunterrichts.

Das Projekt „ORF-TVthek goes school“

„ORF-TVthek goes school“ ist Teil des Angebots der ORF-TVthek, der Videoplattform des ORF. Ziel von „ORF-TVthek goes school“ ist es, Online-Themenschwerpunkte mit herausragendem und einzigartigem Videomaterial aus dem ORF-Archiv zu den Bereichen Zeit- und Kulturgeschichte dauerhaft und unbefristet online abrufbar anzubieten.

Die Inhalte der Archive sollen dabei vor allem Lehrer/innen und Schüler/innen ansprechen und sind speziell als multimediales Bildungsangebot für den Unterricht an Schulen und weiteren Bildungseinrichtungen geeignet. Vom ORF gestaltete Fernsehsendungen und -beiträge zu zeit- und kulturhistorischen Events und Entwicklungen können somit dabei behilflich sein, v. a. Jugendlichen Bildungsinhalte mittels moderner Kommunikationsmedien näherzubringen.

Insgesamt stehen derzeit auf der ORF-TVthek – inklusive des neuen Archivs „Große Töchter Österreichs: Bedeutende Frauen im Porträt“ – 28 zeit- und kulturhistorische Videoarchive mit rund 2.300 Beiträgen zur Verfügung. Die Themenpalette reicht von der „Geschichte der EU“ über die Medienarchive Christentum und Judentum bis zu Videoarchiven zur Geschichte der einzelnen Bundesländer. Laufend werden sowohl die bestehenden Archive erweitert als auch neue bereitgestellt. Bis Ende 2016 erzielten die Videoarchive bereits 3,66 Millionen Videoabrufe (Quelle: interne Statistik).

Die Inhalte des Videoarchivs im Detail

Das neue Videoarchiv „Große Töchter Österreichs: Bedeutende Frauen im Porträt“ präsentiert in den drei Rubriken „Politik und Geschichte“, „Kunst und Kultur“ und „Sport“ Beiträge über das Leben und Wirken folgender Frauen:

Politik und Geschichte

-- Ute Bock (Flüchtlingshelferin und „Mutter Teresa“ Wiens)

-- Doris Bures (Nationalratspräsidentin und derzeit ranghöchste Politikerin Österreichs)

-- Hildegard Burjan (Gründerin der Schwesterngemeinschaft Caritas Socialis)

-- Johanna Dohnal (erste Frauenministerin Österreichs, SPÖ)

-- Brigitte Ederer (ehem. Spitzenpolitikerin und Managerin, SPÖ)

-- Hertha Firnberg (erste Wissenschaftsministerin Österreichs, SPÖ) -- Rosa Jochmann (Widerstandskämpferin und Politikerin, SPÖ)

-- Waltraud Klasnic (erste Landeshauptfrau Österreichs, ÖVP)

-- Käthe Leichter (Frauenrechtlerin und NS-Opfer)

-- Freda Meissner-Blau (Mitbegründerin und erste Klubobfrau der Grünen)

-- Sabine Oberhauser (Gesundheits- und Frauenministerin, SPÖ)

-- Margarethe Ottillinger (Wirtschaftsexpertin und erste ÖMV-Vorstandsdirektorin)

-- Barbara Prammer (Österreichs erste 1. Nationalratspräsidentin, SPÖ)

-- Paula von Preradović (Autorin des Textes der Bundeshymne)

-- Agnes Primocic (Widerstandskämpferin)

-- Liese Prokop (erste Innenministerin Österreichs, ÖVP)

-- Grete Rehor (Österreichs erste Ministerin, ÖVP)

-- Maria Restituta (Widerstandskämpferin)

-- Susanne Riess (erste Vizekanzlerin in Österreich, FPÖ)

-- Maria Schaumayer (Weltweit erste Notenbank-Präsidentin)

-- Bertha von Suttner (Friedensnobelpreisträgerin)

-- Kaiserin Zita (letzte Kaiserin von Österreich)

Kunst und Kultur

-- Emilie Flöge (Designerin, Modeschöpferin und Lebensgefährtin von Gustav Klimt)

-- Elfriede Jelinek (Literaturnobelpreisträgerin)

-- Jüdische Künstlerinnen in Wien

-- Ruth Klüger (Autorin und KZ-Überlebende)

-- Hedy Lamarr (Schauspielerin und Erfinderin)

-- Maria Lassnig (Malerin)

-- Mira Lobe (Kinderbuchautorin)

-- Alma Mahler-Werfel (Persönlichkeit der Kunst-, Musik- und Literaturszene in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts)

-- Johanna Maier (Köchin)

-- Christine Nöstlinger (Kinderbuchautorin)

-- Erika Pluhar (Schauspielerin, Autorin, Sängerin und Regisseurin) -- Anna Sacher (Hotelbesitzerin)

-- Marianne Fürstin zu Sayn-Wittgenstein-Sayn (Fotografin)

-- Romy Schneider (Schauspielerin)

-- Margarethe Schütte-Lihotzky (erste Architektin Österreichs)

-- Marlene Streeruwitz (Schriftstellerin)

-- Lotte Tobisch (Schauspielerin und Opernball-Organisatorin)

Sport

-- Gerlinde Kaltenbrunner (Extrem-Alpinistin)

-- Annemarie Moser-Pröll (Jahrhundertsportlerin)

