Korun: Doskozil scheint Krieg in Syrien, Irak oder Afghanistan nicht mitbekommen zu haben

Grüne: Kriege und Vertreibungen bestimmen die Anzahl von Vertriebenen, nicht Statistik der Regierung

Wien (OTS) - „Wie viele Vertriebene und Schutzsuchende es in der EU oder weltweit gibt, bestimmen kriegerische Auseinandersetzungen, Vertreibungen durch IS, Al Kaida, Boko Haram und andere Terrororganisationen und nicht die Statistik der Bundesregierung. Diese simple Tatsache muss man leider dem populistischen Verteidigungs-, aber auch dem ebensolchen Innen- sowie Außenminister klarmachen. Beide tun so, als wären Flüchtlingszahlen und Fluchtbewegungen nur von europäischen Wünschen abhängig“, kommentiert Alev Korun, Menschenrechtssprecherin der Grünen, die jüngsten Aussagen des Verteidigungsministers.

Menschen flüchten, weil ihnen Terror droht, weil sie verfolgt werden. Dass es auch dieses Jahr mehr Flüchtlinge weltweit gibt als 2007, hat mit der höheren Anzahl von Kriegsherden und „Failed States“ wie etwa Libyen zu tun. „Sobotka, Kurz und Doskozil sind auf die Gesetze und die Verfassung vereidigt. Von ihnen dürfen wir erwarten, dass sie endlich einmal auch über Waffenhandel sprechen, der so viele Menschen zu Flüchtlingen macht. Darüber, dass mit in Europa produzierten und exportierten Waffen Menschen zu Vertriebenen gemacht werden, verliert kein einziges Regierungsmitglied ein Wort. Die Regierung - inklusive Bundeskanzler Kern - tut vielmehr so, als könnten wir in Europa weiter massig Waffen produzieren, sie an dubiose Regime verkaufen und die dann steigende Anzahl an Flüchtlingen mit 'Grenzen dicht' per Knopfdruck zu regulieren. So funktioniert die Welt aber nicht. Die Bundesregierung muss endlich eine nachhaltige Politik machen, damit auch weniger Menschen flüchten müssen“, stellt Korun fest.

