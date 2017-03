Bezirksvertretungssitzung für Schülerinnen und Schüler in Neubau

Wien (OTS/RK) - Am Donnerstag, dem 16. März 2017, um 16.30 Uhr, präsentieren Neubaus SchülerInnen wieder ihre Ideen und Projekte bei einer Sitzung der Bezirksvertretung. Zuvor wurden die Anliegen und Wünsche im Rahmen des Kinder- und Jugendbeteiligungsprojekts „Ich mach‘ mit“ ausgearbeitet. Bei der Sitzung im Amtshaus (7., Hermanngasse 24-26, 2. Stock) werden die Ideen mit BezirkspolitikerInnen und geladenen ExpertInnen bearbeitet.

„Ich mach' mit in Neubau“ wird vom Verein "Take Part!" betreut und richtet sich an SchülerInnen aus der dritten bis sechsten Schulstufe der Neubauer Schulen.

