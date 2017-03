ORF SPORT + mit der Live-Übertragung vom Tischtennis-Champions-League-Semifinale Linz AG Froschberg – Berlin

Ebenfalls am 11. und 12. März: Biathlon- und Langlauf-Weltcup, Judo World Tour, HLA und Halfpipe-Bewerb bei der Snowboard-WM

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 11. März 2017, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Biathlon-Weltcup in Kontiolahti (Herren-Verfolgung um 11.55 Uhr, Damen-Verfolgung zeitversetzt um 16.00 Uhr), vom Langlauf-Weltcup in Oslo (Männer 50 km) um 12.40 Uhr, von Tag 2 bei der Judo World Tour (Grand Slam Baku 2017) um 14.00 Uhr, vom Handball-Liga-Austria-Oberes-Play-off-Spiel HC Fivers WAT Margareten – SG Insignis Handball Westwien um 17.55 Uhr und vom Halfpipe-Bewerb bei der Snowboard-WM Sierra Nevada 2017 um 19.55 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Behindertensportmagazin „Ohne Grenzen“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 11.00 Uhr sowie die Höhepunkte vom Damen-Riesenslalom in Squaw Valley um 16.55 Uhr und von den Dual Moguls bei der Freestyle-WM in der Sierra Nevada um 21.00 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom Weltcup-Skispringen der Frauen in Oslo um 10.25 Uhr, vom Langlauf-Weltcup in Oslo (Frauen 30 km) um 12.00 Uhr, vom Biathlon-Weltcup in Kontiolahti (Single-Mixed-Staffel um 13.25 Uhr, Mixed-Staffel um 16.10 Uhr), von Tag 3 bei der Judo World Tour (Grand Slam Baku 2017) zeitversetzt um 14.45 Uhr und vom Tischtennis-Champions-League-Semifinale Linz AG Froschberg – Berlin Eastside um 17.30 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 8.00 und 9.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30 und 9.30 Uhr, das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 10.00 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, die Höhepunkte vom Slopestyle-Bewerb bei der Snowboard-WM in der Sierra Nevada um 20.15 Uhr und vom Damen-Slalom in Squaw Valley um 21.30 Uhr sowie das „FIS Ski World Cup Magazine“ 2016/17 (Jeongseon und Kranjska Gora) um 22.30 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 12. März.

Vorletzte Station im Biathlon-Weltcup 2016/17 ist Kontiolahti in Finnland. Österreichs Biathlon-Team konnte zuletzt in Pyeongchang viel Selbstvertrauen tanken. Der Salzburger Julian Eberhard hat den 10-km-Sprint überlegen gewonnen. Der 30-Jährige aus Saalfelden traf alle zehn Scheiben und zeigte auf der kommenden Olympiastrecke mit der zweitschnellsten Zeit in der Loipe zudem eine grandiose Laufleistung. Julian Eberhard schaffte es auch im 12,5-km-Verfolgungsrennen als Dritter auf das Podest. Das ÖSV-Quartett Lorenz Wäger, Simon Eder, Julian Eberhard und Dominik Landertinger zeigte in der Staffel eine tolle Leistung und musste sich nur dem französischen Team geschlagen geben. Kommentator ist Dietmar Wolff, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Günther Beck.

Oslo ist im Langlauf-Weltcup die vorletzte Station in dieser Saison. Die Männer kämpfen am 11. März bei einem 50-Kilometer-Rennen, die Damen am 12. März über 30 Kilometer um den Sieg und um Weltcuppunkte.

Kommentator ist Johannes Hahn.

Der zweite Grand Slam der Judo World Tour 2017 wird vom 10. bis 12. März in Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans, ausgetragen. In Baku steht 2018 die Judo-Weltmeisterschaft auf dem Programm.

Kommentator ist Ludwig Valenta.

Im Oberen Play-off der Handball Liga Austria kommt es am 11. März zum Wiener Derby zwischen HC Fivers WAT Margareten und SG Insignis Handball Westwien. Favorit in diesem Spiel sind die Fivers, die nach dem 30:26-Erfolg über Bregenz Handball dem Tabellenführer aus Hard weiter knapp auf den Fersen sind.

Kommentatorin ist Ulrike Schwarz.

In der Sierra Nevada in Spanien werden vom 8. bis 19. März die Freestyle- und Snowboard-Weltmeisterschaften ausgetragen. 777 Athletinnen und Athleten aus 50 Nationen gehen an den Start. ORF eins und ORF SPORT + berichten rund 37 Stunden lang, davon größtenteils live, von der Freestyle- und Snowboard-WM.

Kommentator beim Snowboard-Bewerb ist Michael Mangge, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Rob Mathera.

Mit dem Springen in Oslo am 12. März beenden die Frauen ihre Weltcupsaison. Die Japanerin Sara Takanashi steht bereits als Gesamtsiegerin fest. Bestplatzierte Österreicherin ist vor dem letzten Bewerb Daniela Iraschko-Stolz auf Rang fünf.

Kommentator ist Johannes Hahn.

Im Halbfinale der European Women Champions League trifft Linz AG Froschberg auf den Champions-League-Sieger 2016, Berlin Eastside. Die Berlinerinnen spielen mit Solja Petrissa, Yui Hamamoto, Xiaona und Georgina Pota, die Linzerinnen mit Liu Jia, Sofia Polcanova, Zhang Mo und Linda Bergström.

Kommentator ist Thomas Hölzl.

