Pensionistenverbands-Wohlmuth: Bonus-Malus-System für Betriebe muss trotz hoher Beschäftigung kommen!

Dramatisch hohe Altersarbeitslosigkeit inakzeptabel

Wien (OTS) - Zum heute veröffentlichten Pensions- und Beschäftigungs-Monitoring erklärte der Generalsekretär des Pensionistenverbandes Österreichs, „dass es zwar einerseits erfreulich ist, dass die Beschäftigungsquoten der älteren Jahrgänge steigen. Andererseits ist die Altersarbeitslosigkeit derart dramatisch hoch, dass zusätzlich zu den von der Regierung geplanten Beschäftigungs-Initiativen auch das Beschäftigungs-Bonus-Malus-System kommen muss“.

Wohlmuth: „Erstens sind die vereinbarten Zielwerte für die Beschäftigung Älterer noch nicht zu 100 Prozent erreicht. Und auch ist das Beschäftigungsniveau bei Älteren im Europa-Vergleich zu niedrig. Daher müssen weitere Maßnahmen gesetzt werden!“, so Wohlmuth, der klarstellt: „So lange Ältere so derart überdurchschnittlich stark von Arbeitslosigkeit betroffen sind, so lange Arbeitssuchende 50plus Sätze wie ‚Ihren Jahrgang schauen wir uns gar nicht mehr an!‘, hören, so lange ArbeitnehmerInnen über 50 in die Frühpension gemobbt und gedrängt werden und so lange die Arbeitsbedingungen psychisch und physisch krank machen, so lange dürfen und werden wir nicht locker lassen! Wir brauchen Anreize – eben einen Bonus – für Firmen, die bei gesunden Arbeitsbedingungen verstärkt ältere Menschen beschäftigen bzw. einstellen. Und eben einen Malus, wenn dies nicht geschieht“, so Wohlmuth.

Betriebe ohne Mitarbeiter, die älter als 55 sind

In diesem Zusammenhang verwies der PVÖ-Generalsekretär auf zwei interessante Details aus dem Monitoring-Bericht: 1.108 Betriebe mit mehr als 25 Mitarbeitern – also keine Start-ups und kein Kleingewerbe – haben schändlicherweise keine einzige Mitarbeiterin, keinen einzigen Mitarbeiter älter als 55 Jahre!

Psychischer Druck zu hoch

Zweites Detail: Psychiatrische Erkrankungen stellen bei Männern mit 56,8 und bei Frauen mit 62,3 Prozent den absoluten Hauptgrund für die Arbeitsunfähigkeit dar. Daran ist zu erkennen, wie hoch der Druck und die Belastungen in den Betrieben mittlerweile sind“, folgert Wohlmuth und fordert die Umsetzung des „Gesund länger Arbeiten“-Programms des Pensionistenverbandes. Darin enthalten sind:

+ Reduktion von Stress und Überforderung in den Betrieben

+ Schwerpunktprogramm „Burnout-Vorsorge“ durch verstärkten Einsatz von Arbeitspsychologen. Psychische Erkrankungen sind mittlerweile der Hauptgrund für Arbeitsunfähigkeit und Invaliditätspension.

+ Verpflichtende Gesundheitsvorsorge und -Angebote sowie arbeitsmedizinische Einsatzzeiten für Mitarbeiter über 50

+ Einschränkung gesundheitsschädlicher und belastender Arbeit durch altersgerechte Schichtpläne und schrittweise Reduzierung der Nacht-und Schwerarbeit

+ Ergonomisch gestaltete Arbeitsplätze

+ Gesunde und sichere Arbeitsbedingungen durch Gefahrenverhütung

Pensionsautomatik heißt Pensionskürzung – daher NEIN!

Dem Ruf nach einer „Pensions-Automatik“ erteilt der Pensionistenverband eine klare Absage: Wohlmuth: „Pensionsautomatik heißt in Wahrheit Pensionskürzung! Daher ein klares Nein! Denn: Nicht die Lebenserwartung gefährdet eine adäquate Altersversorgung sondern, wie zuletzt WIFO-Chef Badelt erklärte, die prekären Beschäftigungsverhältnisse sind schuld. Was wir brauchen ist daher eine altersgerechte Arbeitswelt!“ (Schluss)

