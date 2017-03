Großer Erfolg für ÖVP Wieden unterstützte Bürgerbewegung gegen die Drehung der Einbahn Kleine Neugasse

Bezirksvorsteher Plasch sagt Aufschiebung der Einbahndrehung zu – Johannes Pasquali: „Jetzt gewinnen wir Zeit, um eine vernünftige Lösung gemeinsam zu finden.“

Wien (OTS) - Rund um die von Rot-Grün in einer Nacht- und Nebelaktion geplante Drehung der Einbahn Kleine Neugasse hat sich mit Unterstützung der ÖVP Wieden eine sehr erfolgreiche Bürgerbewegung formiert. Johannes Pasquali, Bezirksparteiobmann der ÖVP Wieden: „Wir haben die geplante Drehung der Einbahn Kleine Neugasse von Beginn an abgelehnt, denn damit werden keine Probleme gelöst, sondern nur neue geschaffen.“

Die von der Bürgerbewegung gestartete Petition hat nun mehr als 1000 Unterschriften gesammelt und diese Bezirksvorsteher Plasch übergeben. Dabei hat der Bezirksvorsteher versichert die Maßnahme nun aufzuschieben, um gemeinsam an einer besseren Lösung zu arbeiten. „Das ist ein erster großer Erfolg und da trifft es sich gut, dass die ÖVP Wieden zur nächsten Sitzung der Bezirksvertretung die Einrichtung eines Bürgerforums Kleine Neugasse fordert. In diesem Forum können wir dann eine vernünftige Lösung nicht gegen, sondern für die Bewohner und Gewerbetreibenden erarbeiten“, so Pasquali abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Wien - Pressestelle

(01) 515 43 - 220, Fax:(01) 515 43 - 9200

presse @ oevp-wien.at

http://www.oevp-wien.at