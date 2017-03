RK-Terminvorschau vom 13. MÄRZ bis 24. MÄRZ 2017

Wien (OTS/RK) - In der Zeit vom 13. MÄRZ bis 24. MÄRZ 2017 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN):

MONTAG, 13. MÄRZ 11.00 Uhr, Foto- und Filmtermin anl. „Startschuss für Generalsanierung des Stephansplatzes“ mit u.a. Vbgm. Maria Vassilakou, BV Figl, MA-28-Dienststellenleiter Bernhard Engleder (1., Stephansplatz) 18.00 Uhr, BürgerInnenversammlung zum Thema „Einführung des Parkpickerls in Favoriten“ (FH Campus Wien, 10., Favoritenstraße 226) DIENSTAG, 14. MÄRZ 09.00 Uhr, Eröffnung der Veranstaltungsreihe „Zukunftsbezirk Donaustadt“ mit StR Jürgen Czernohorszky und BV Ernst Nevrivy (HTL 22, 22., Donaustadtstraße 34) 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Leopoldstadt (Amtshaus, 2., Karmelitergasse 9, 2. Stock) 18.00 Uhr, Wiener Vorlesung „Auf der Flucht“ (Rathaus, Wappensaal) MITTWOCH, 15. MÄRZ 09.00 Uhr, Eröffnung des Kindergartens Speisinger Straße mit StR Jürgen Czernohorszky und BV Gerald Bischof (23., Speisinger Straße 135) 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Richard Dorfmeister und Peter Kruder durch StR Andreas Mailath-Pokorny (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 18.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Brigittenau (Amtshaus, 20., Brigittaplatz 10, 2. Stock, Zi. 223) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesung „Die Geschichte: ein Zivilisationsprozess?“ mit u.a. dem Leiter der Wiener Vorlesungen, Hubert Christian Ehalt (ORF RadioKulturhaus, 4., Argentinierstraße 30a, Großer Sendesaal) DONNERSTAG, 16. MÄRZ 09.00 Uhr, Eröffnung des Kindergartens Grinzinger Allee mit StR Jürgen Czernohorszky (19., Grinzinger Allee 26) 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Wieden (Amtshaus, 4., Favoritenstraße 18, 1. Stock, Sitzungssaal) 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Mariahilf (Amtshaus, 6., Amerlingstraße 11) 18.00 Uhr, BürgerInnenversammlung zum Thema „Öffentliche Beleuchtung in Favoriten“ (VHS Veranstaltungszentrum PAHO, 10., Ada-Christen-Gasse 2B) 18.30 Uhr, Info-Abend zur Parkraumbewirtschaftung in Simmering mit BV Paul Johann Stadler (Pfarre Kaiserebersdorf, 11., Dreherstraße 2) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesung „150 Jahre ‚Donauwalzer‘ – Identität, Takt, Lebensgefühl“ (Rathaus, Festsaal) MONTAG, 20. MÄRZ 18.00 Uhr, Info-Abend zur Parkraumbewirtschaftung in Simmering (Amtshaus, 11., Enkplatz 2, Festsaal) MITTWOCH, 22. MÄRZ 18.00 Uhr, Info-Abend zur Parkraumbewirtschaftung in Simmering (Restaurant Zentral, 11., Simmeringer Hauptstraße 347) DONNERSTAG, 23. MÄRZ Ab 09.00 Uhr, Klubtagung des Rathausklubs der SPÖ (Colosseum XXI, 21., Sebastian-Kohl-Gasse 3-9) Akkreditierung erforderlich: events.spw.at/klubtagung FREITAG, 24. MÄRZ Ab 09.00 Uhr, Klubtagung des Rathausklubs der SPÖ (Colosseum XXI, 21., Sebastian-Kohl-Gasse 3-9) Akkreditierung erforderlich: events.spw.at/klubtagung

