Aviso Pressekonferenz Montag: Großdemo gegen Rassismus am 18. März

Plattform mobilisiert gegen Aushebelung von Grund- und Menschenrechten durch Regierung

Wien (OTS) - Die „Plattform für eine menschliche Asylpolitik“ ruft am Samstag, 18. März um 14 Uhr zur Großdemonstration in den Wiener Märzpark und anschließendem Marsch auf das Parlament auf. Im Rahmen des internationalen Aktionstages gegen Rassismus finden unter anderem Proteste in Frankreich, Großbritannien, Griechenland und vielen anderen Ländern statt. Zehntausende Menschen werden gegen die tödliche Abschottungspolitik der „Festung Europa“ auf die Straße gehen.

Die österreichische Regierung betreibt dabei eine besonders widerliche rassistische Sündenbockpolitik. Nicht nur hat sie aktiv die Schließung der „Balkanroute“ vorangetrieben, sie attackiert Flüchtlinge einmal mehr in einer neuerlichen Asylrechtsverschärfung. Sie beschließt auf EU-Ebene erpresserische Abschiebedeals mit Ländern, in denen Bürgerkrieg herrscht (Afghanistan) und verordnet einen österreichischen „MuslimBan“ – sie verhängt Berufsverbote für muslimische Frauen, die Kopftuch tragen.

In dem Zusammenhang machen uns die Vorschläge des Innenministers Wolfgang Sobotka sehr wütend. Unter dem Deckmantel der Sicherheit wird hier klar versucht die Demokratie abzubauen. Dagegen wehren wir uns! Die Plattform mobilisiert aktiv mit den Betroffenen und lädt alle zur Teilnahme am Protest ein, die sich der Verteidigung von Grund- und Menschenrechte verschrieben haben.

Es informieren:

Brigitte Hornyik: Verfassungsjuristin, stv. Vorsitzende des „Österreichischen Frauenrings“ (ÖFR)

Michael Genner: „Asyl in Not“, Sprecher der „Plattform für eine menschliche Asylpolitik“

Ali Reza Bahrami: Verein „Afghanische Jugendliche – Neuer Start in Österreich“, berichtet über Fälle von Abschiebungen nach Afghanistan

Datum: 13.03.2017, 10:30 Uhr

Ort: Café Rathaus

Landesgerichtsstraße 5, 1080 Wien, Österreich

