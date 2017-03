NEOS zum Pensionsmonitoring: Steigende Lebenserwartung belastet das Pensionssystem

Gerald Loacker: "Nur ein Pensionsautomatismus kann die Finanzierbarkeit des Pensionssystems und die Absicherung vor Altersarmut garantieren"

Wien (OTS) - Wenig erfreut zeigt sich NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker über die heute veröffentlichten Zahlen des Sozialministeriums zum Pensionsmonitoring: „Die steigende Zahl an Pensionsneuantritten beweist, dass das Pensionssystem noch immer nicht fit für den demographischen Wandel ist. Die Verschiebung der Hacklerpensionen von 60 auf 62 Jahre hat das Pensionsantrittsalter und die Neuantritte für den Augenblick positiv verändert. Diese Effekte verpuffen jetzt, was der rasante Anstieg der Neupensionen belegt.“ Loacker fühlt sich durch die aktuellen Zahlen bestätigt: „Für uns war von Anfang an klar, dass die Verschärfungen bei Frühpensionierungsmöglichkeiten nur ein erster Schritt sein können, um das Pensionssystem nachhaltig abzusichern.“

Pensionsautomatismus dringend notwendig

„Ohne echte Reformschritte in Richtung Pensionsautomatismus wird die Zahl an Pensionsneuantritten – insbesondere bei Frühpensionierungen – explodieren. Das Pensionsantrittsalter wird ebenfalls nicht nachhaltig erhöht, sondern wird stagnieren“, warnt der NEOS-Sozialsprecher. Die Höhe der Neupensionen gehe jedes Jahr zurück. „Der aktuelle Sozialbericht des BMASK spricht von einem Rückgang um 5 Prozent in nur einem Jahr“, verweist Loacker auf den schleichenden Leistungsabbau in der ersten Pensionssäule. „Wer nachhaltig das Pensionsantrittsalter erhöhen möchte, die Finanzierbarkeit des Systems sicherstellen möchte und gleichzeitig die versteckten Pensionskürzungen der letzten Jahre beenden will, hat nur eine einzige Möglichkeit: einen Pensionsautomatismus. Nur eine langfristige und nachhaltige Anpassung des Pensionsantrittsalters an die Lebenserwartung sichert die Finanzierbarkeit des Systems und sichert die Österreicher gegen Altersarmut ab“, ist Loacker überzeugt.



