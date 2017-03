Wien-Ottakring: Dealer wollte Polizisten Suchtgift verkaufen

Wien (OTS) - Im Zuge eines Planquadrates bot am 9. März 2017 um 22.45 Uhr ein 36-jähriger Mann einem zivilen Beamten Cannabis zum Kauf an. Der 36-Jährige wurde noch am Tatort (Lerchenfelder Gürtel) festgenommen, geringe Mengen Cannabis, die der Beschuldigte bei sich hatte, wurden sichergestellt.

