Favoriten: Konzert mit Melodien von Ralph Benatzky

Wien (OTS/RK) - Musikalische Erinnerungen an Ralph Benatzky (1884 – 1957) erfreuen die geneigte Zuhörerschaft am Sonntag, 12. März, im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38). Diese vergnügliche Veranstaltung des Vereines „Kultur 10“ hat den Titel „Aber meine Herrschaften...“. Der stimmungsvolle Konzert-Nachmittag beginnt um 15.00 Uhr. Ingrid Merschl und Max Buchleitner (beide: Gesang) plus Irina Nikolayeva (Klavier) interpretieren Lieder wie „Meine Schwester und ich“, „Im weißen Rössl“, „Herzen im Schnee“, „Axel an der Himmelstür“, „Bezauberndes Fräulein“ und allerhand andere Wohlklänge. Mit kurzweiligen Geschichten und Anekdoten führt die Unterhalterin Ingrid Merschl durch das Programm. „Ein Streifzug durch die Werke und das Leben eines genialen Künstlers, dessen Melodien immer noch bezaubern.“, wird laut Auskunft des „Kultur 10“-Teams geboten. Karten: 8 Euro („Musikschutz“). Information: Telefon 0676/534 69 89. Mitteilungen an die Organisatoren per E-Mail:

waldmuellerzentrum @ chello.at.

