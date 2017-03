Wien-Simmering: Lenker mit 120 km/h im Stadtgebiet angehalten

Wien (OTS) - Beamte der Polizeiinspektion Simmeringer Hauptstraße wurden am 9. März 2017 um 12.15 Uhr im Zuge eines Verkehrsschwerpunktes auf einen Lenker mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit aufmerksam. Der 35-Jährige fuhr mit 120 km/h in der Ailecgasse Richtung Baudißgasse, die Übertretung wurde mit einem Laser-Messgerät festgestellt. Bei der Anhaltung gab der Mann gegenüber den Polizisten an, dass er sein Fahrzeug ausprobieren wollte. Der 35-Jährige wurde angezeigt, ein Führerscheinentzugsverfahren eingeleitet.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72121

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at