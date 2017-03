Wien-Landstraße: Pkw erfasst zwei Personen beim Überqueren der Straße

Wien (OTS) - Ein 64-jähriger Mann lenkte sein Fahrzeug am 9. März 2017 um 16.00 Uhr in der Göllnerstraße Richtung Rüdengasse und übersetzte die dortige Kreuzung geradeaus. Zeitgleich wollten eine 15-jährige Frau und ein 76-jähriger Mann die Fahrbahn überqueren. Es kam zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw, wodurch der Mann und die Frau zu Boden gestoßen und leicht verletzt wurden. Beide Unfallopfer wurden von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

