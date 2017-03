Mitterlehner: Energieeffizienzgesetz bewährt sich auch im zweiten Jahr

Gesetzliche Anforderungen gemäß EU-Vorgaben auch 2016 erfüllt - Unternehmen meldeten rund 10.000 Energiesparmaßnahmen - 7,21 Petajoule an Energie eingespart

Wien (OTS/BMWFW) - „Die Richtung stimmt: Österreich ist auf einem guten Weg, die Vorgaben der Energieeffizienz-Richtlinie der Europäischen Union zu erfüllen“, sagt Wirtschafts- und Energieminister Reinhold Mitterlehner zu den vorläufigen Zahlen der zweiten Verpflichtungsperiode des Energieeffizienzgesetzes (EEffG). „Die heimische Wirtschaft hat die Vorteile von Energieeffizienz erkannt und zeigt, dass sie für Umwelt- und Klimaschutz steht. Allein für das Jahr 2016 gab es rund 10.000 Meldungen von Energiesparmaßnahmen“, sagt Mitterlehner.

In der zweiten Verpflichtungsperiode (1. Jänner bis 31. Dezember 2016) erfolgten insgesamt 9.668 Meldungen. Davon kamen 5.855 von verpflichteten Energielieferanten. Diese Energieeinsparungen umfassen 7,21 Petajoule (PJ), wobei 5,07 PJ basierend auf den Energieabsatzmeldungen gesetzlich vorgegeben waren. Zudem gab es gemäß den Datenbank-Eintragungen 3.813 freiwillige Maßnahmen. Dabei handelt es sich um die ersten Auswertungen, die jetzt durch die Monitoringstelle Energieeffizienz im Detail überprüft werden.

„Unser zuverlässiges, stabiles und sicheres System hat sich wieder bewährt, es gab keinerlei Ausfälle. So konnten alle verpflichteten Unternehmen ihre Maßnahmen einfach und fristgerecht melden“, sagt Peter Traupmann, Geschäftsführer der Österreichischen Energieagentur, die die von der EU geforderte Monitoringstelle betreibt. „Darüber hinaus haben wir unsere Serviceleistungen weiter ausgebaut und unter anderem die Betriebszeiten unserer Hotline am Ende des Meldezeitraums im Februar erweitert. Die Unternehmen haben die Möglichkeit sich mit unseren Expertinnen und Experten auszutauschen äußerst positiv aufgenommen.“

Das Energieeffizienzgesetz setzt zur Umsetzung der EU-Vorgaben auf strategische Maßnahmen (wie den Sanierungsscheck) sowie auf ein Verpflichtungssystem. Dabei müssen Energielieferanten Effizienz-Maßnahmen im Umfang von 0,6 Prozent ihrer Vorjahresenergieabsätze an Endverbraucher nachweisen. Entscheidend ist, dass eine Maßnahme gesetzt wird, die das Input-Output-Verhältnis (z.B. eines Gerätes oder Prozesses) verbessert und dem Lieferanten zurechenbar ist.

Neben Energielieferanten erfasst das Gesetz auch große energieverbrauchende Unternehmen, öffentliche Einrichtungen sowie Energiedienstleister. Große Unternehmen müssen sich mit ihrem Energieverbrauch auseinandersetzen und externe Energieaudits durchführen oder ein zertifiziertes Managementsystem samt Energieaudits implementieren. Erbringer von Energiedienstleistungen und Energieberatungen für Unternehmen müssen Qualifikationskriterien erfüllen und sich in ein öffentliches Register der Monitoringstelle eintragen lassen. Kleine und mittlere Unternehmen sind vom Gesetz ausgenommen.

Über die Monitoringstelle Energieeffizienz

Über die Österreichische Energieagentur – Austrian Energy Agency

Die Österreichische Energieagentur (AEA) liefert Antworten für die Energiezukunft. Sie berät auf wissenschaftlicher Basis Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung. Die strategischen Schwerpunkte des Kompetenzzentrums für Energie liegen dabei auf der Vision-Zero einer fossilfreien Zukunft, der Transformation des Energiesystems in Richtung Energieintelligenz und den damit verbundenen Umbrüchen in den energierelevanten Branchen. Im Vordergrund steht die Forcierung von Energieeffizienz und erneuerbaren Energieträgern im Spannungsfeld zwischen Wettbewerbsfähigkeit, Klima- und Umweltschutz sowie Versorgungssicherheit. Die Österreichische Energieagentur ist national und international tätig. Sie entwickelt Strategien für eine nachhaltige und sichere Energieversorgung, führt Beratungen und Schulungen durch und ist die Vernetzungsplattform für die Energiebranche. Die Österreichische Energieagentur setzt klimaaktiv – die Klimaschutzinitiative des BMLFUW – operativ um und koordiniert die verschiedenen Maßnahmen in den Themenbereichen Mobilität, Energiesparen, Bauen & Sanieren und Erneuerbare Energie. Zudem betreibt die Österreichische Energieagentur im Auftrag des BMWFW die Nationale Energieeffizienz-Monitoringstelle.

40 Jahre Österreichische Energieagentur

Die Österreichische Energieagentur feiert 2017 ihr 40-jähriges Jubiläum. Das Jubiläumsjahr mit dem Thema ENERGY 2027>> steht ganz im Zeichen der Energiezukunft. Wie werden wir im Jahr 2027 global und lokal Energie erzeugen, verteilen und nutzen? Der Zeitraum scheint kurz, aber angesichts der disruptiven und exponentiellen Entwicklungen ist heute nicht absehbar, wie unsere Energie-Welt in zehn Jahren tatsächlich aussieht und vor welchen Herausforderungen sie dann stehen wird. Weitere Informationen unter www.energyagency.at.

