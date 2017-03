„Gmoa Oim Race“ zum dritten Mal auf der Gemeindealpe Mitterbach

LR Wilfing: Start nach dem offiziellen Pistenschluss beim Terzerhaus

St. Pölten (OTS/NLK) - Am 18. März geht das legendäre Teamrennen „Gmoa Oim Race“ auf der Mitterbacher Gemeindealpe in die nächste Runde. Das allerwildeste und allerlängste Skirennen Ostösterreichs findet bereits zum dritten Mal statt. „Die Dreierteams starten dabei nach dem offiziellen Pistenschluss beim Terzerhaus. Gefahren wird im ‚freien Stil‘ – das heißt, dass es nur einige wenige Richttore gibt, ansonsten dürfen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Ideallinie selbst suchen. Erlaubt sind nicht nur Skier, sondern auch Snowboards, Skibobs und alles andere, womit man die steilen Hänge der Gemeindealpe bewältigen kann“, erklärt dazu Landesrat Mag. Karl Wilfing.

Der Event startet bereits am Nachmittag mit einer Spaghettiparty im Terzerhaus, bevor um 16.30 Uhr das große Rennen beginnt. „Mitmachen kann jeder ab 15 Jahren. Voraussetzung ist die Einhaltung der Helmpflicht. Beim Startgeld in der Höhe von 60 Euro sind die Spaghettiparty und ein Startersackerl bereits inkludiert. Für die Kür des Siegerteams wird die Zeitsumme der einzelnen Mitglieder herangezogen. Die Siegerehrung findet um 19 Uhr am Dorfplatz statt. Auf die Teilnehmer warten tolle Preise“, informiert NÖVOG-Geschäftsführer Dr. Gerhard Stindl.

Die Gemeindealpe Mitterbach hat in der heurigen Wintersaison eine Reihe an Events veranstaltet. Das Gmoa Oim Race ist der krönende Abschluss eines ereignisreichen Winters. Der Liftbetrieb auf der Gemeindealpe wird noch bis 19. März fortgeführt. Bis dahin können Wintersportlerinnen und -sportler noch die umfangreichen Möglichkeiten des Skigebiets nutzen.

Nähere Informationen: Büro LR Wilfing, Florian Liehr, Telefon 02742-9005/12324, E-Mail florian.liehr @ noel.gv.at, NÖVOG, MMag. Martin Prikoszovich, Telefon 02742/36 09 90-13, E-Mail noevog.presse @ noevog.at, www.noevog.at, www.gemeindealpe.at.

