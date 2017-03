Einmal im Monat Arbeitsverbot erteilt eine Tiroler Firma

An jedem letzten Freitag im Monat darf nicht gearbeitet werden – alles andere ist erlaubt.

Jenbach (OTS) - Unternehmer beklagen die fehlende Motivation ihrer Arbeitnehmer. Mitarbeiter wiederum machen die Führungspersonen der Unternehmen für ihre fehlende Motivation verantwortlich. Dies besagen Studien die sich auf Mitarbeiterbefragungen stützen. In Zahlen gefasst, verliert die Österreichische Wirtschaft jährlich geschätzte 20 Milliarden Euro durch unmotivierte Mitarbeiter, die lediglich Dienst nach Vorschrift leisten.

Auch das Tiroler Familienunternehmen SIKO sah sich mit dem Thema Mitarbeitermotivation konfrontiert. Der Geschäftsführer Wolfgang Sief hat unkonventionelle Wege gewählt um die Motivation im Team zu verbessern. Am letzten Freitag jeden Monats, dem sogenannten „Krazy Friday – Tag des Tiroler K“ dürfen die Mitarbeiter seit Juli 2016 nicht mehr arbeiten. Es herrschst quasi Arbeitsverbot. Die Mitarbeiter verbringen diesen Tag in Teams abseits vom Arbeitsalltag. Der freie Tag wird nach dem Motto des Tiroler K „einfach | anders | denken“ gestaltet. Ob ein Tagesausflug nach Venedig, stand up paddling am Achensee oder eine Sonnenaufgangstour - alles ist erlaubt, solange nicht gearbeitet wird.

Der Geschäftsführer Wolfgang Sief: „20 Tage im Monat geben wir für den gemeinsamen Unternehmenserfolg Vollgas. Was spricht dann dagegen, einen Tag im Monat seinen Mitarbeitern zu schenken, diesen Tag einfach anders im Team zu verbringen und etwas Verrücktes zu tun?“. Auf die Frage, ob sich der Tag des Tiroler K für das Unternehmen rentiert, antwortet Wolfgang Sief: „Aus rein kaufmännischer Sicht nicht, aber wir haben eine Menge Spaß dabei.“

Jeder Krazy Friday kann auf der Facebook Seite des Unternehmens SIKO mitverfolgt werden. Wir sind gespannt ob weitere Unternehmen diesem Beispiel folgen und seinen Mitarbeitern einen Arbeitstag schenken werden.

