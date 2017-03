Volle Auftragsbücher: Eisenwerk Sulzau-Werfen baut Personalstand und Produktionskapazitäten aus

Salzburger Unternehmen ESW sucht dringend neue Mitarbeiter / Umsatz stieg 2016 auf fast 70 Mio. Euro / Wachstum kommt vor allem aus den Märkten USA, Mexiko und Indien

Salzburg/Tenneck (OTS) - Das Salzburger Unternehmen Eisenwerk Sulzau-Werfen (ESW), einer der Weltmarktführer in der Produktion von High-Tech-Walzen aus Stahl, zieht eine positive Bilanz über das Wirtschaftsjahr 2016. Trotz eines extrem schwierigen Marktumfeldes in der weltweiten Stahlindustrie konnte der Umsatz von 65 Mio. Euro auf fast 70 Mio. Euro gesteigert werden. Aufgrund der anhaltend guten Auftragslage wird der Pongauer Familienbetrieb seine Kapazitäten erweitern und sucht dringend neue Mitarbeiter. “Wir sind mit der Entwicklung zufrieden, besonders gut laufen die Geschäfte in den USA und in Mexiko sowie im neuen Wachstumsmarkt Indien”, freut sich ESW-Verkaufsleiter Hubertus Weinberger. “Unsere Auftragsbücher sind für das laufende Jahr bereits voll und neue Walzen-Bestellungen können wir nur mehr mit Lieferdatum 2018 annehmen. Daher müssen wir die Produktion weiter ausbauen. Die Zahl unserer Mitarbeiter ist im Vorjahr bereits von 265 auf 280 gewachsen, wir brauchen aber noch mehr gute Leute im Team.” >>

