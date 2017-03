FP-Rosenkranz: Ich habe volles Vertrauen in die Finanzgebarung der NÖ Feuerwehren

Keine zusätzlichen Finanzüberprüfungen, sondern Erlass der Mehrwertsteuer bei Anschaffungen sind das Gebot der Stunde

St. Pölten (OTS) - Mit Unverständnis reagiert der Obmann der FPÖ-Niederösterreich, NR Dr. Walter Rosenkranz, auf die Forderung des Stadtrates in Klosterneuburg, Dr. Josef Pitschko, dass Kommunen künftig die Finanzgebarung der Feuerwehren prüfen können sollen. „Ich bin selbst seit Jahrzehnten Mitglied der freiwilligen Feuerwehr in Krems und weiß daher, mit welchem Sparsinn unsere Wehren wirtschaften müssen, um die immer vielfältiger werdenden Aufgaben bewerkstelligen zu können. Fast 100.000 freiwillige Landsleute opfern ihre Freizeit nicht nur dafür, im Notfall Menschenleben zu retten, sondern stellen auch sicher, dass jene Veranstaltungen durchgeführt werden können, deren Erlös zur Anschaffung von Betriebsmitteln und Gerät dient. Dafür kann man gar nicht genug danken!“, so Dr. Walter Rosenkranz.

„Dr. Pitschko ist ein langjähriger, erfahrener Prüfer des Rechnungshofes und als solcher tagtäglich damit befasst, die Verschwendung von öffentlichen Geldern zu verhindern, was im Sinne der Steuerzahler richtig und wichtig, im Hinblick auf die Feuerwehren aber überzogen ist. Ich werde deshalb auch ein persönliches Gespräch mit unserem Stadtrat in Klosterneuburg führen. Die Feuerwehren in NÖ sind aufgrund der bestehenden Rechtslage vollkommen transparent, da bedarf es aus meiner Sicht auch keiner weiteren Maßnahmen, im Gegenteil, wir müssen uns überlegen, wie wir die Feuerwehren weiter fördern können!“ sagt der Landesparteiobmann.

„In diesem Sinne hoffe ich, dass die lange gestellte FPÖ-Forderung auf Rückvergütung oder Entfall der Mehrwertsteuer bei der Anschaffung von Gerät auf politischer Ebene bald umgesetzt werden kann, da es wirklich beschämend ist, dass der Finanzminister auch noch jenes Geld besteuert, das durch die Leistung von Freiwilligen aufgebracht wird, um Sicherheit für die Allgemeinheit gewährleisten zu können!“, schließt der Abgeordnete.

