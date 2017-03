NÖ: Top-Heurigenkalender 2017 - der Leitfaden für Genießer

Die 129 besten Heurigen Niederösterreichs im Taschenformat oder als App

St. Pölten (OTS) - Als Leitfaden für Genießer präsentiert sich der Top-Heurigenkalender 2017. Auf rund 85 Seiten finden Gäste alles Wissenswerte über Niederösterreichs 129 beste Heurigenadressen - den Top-Heurigen: Von den Aussteckzeiten, über regionale Spezialitäten oder prämierte Weine und Moste, bis hin zu Nächtigungsmöglichkeiten ist er der ideale Begleiter für eine kulinarische Entdeckungsreise durch die Heurigenszene. Im handlichen Format passt der Wegweiser in jede Tasche und kann telefonisch unter der Tel.-Nr. 050259-26500 oder per E-Mail unter office @ top-heuriger.at kostenlos angefordert werden.

Der passende Betrieb aus den besten Heurigenadressen Niederösterreichs ist aber auch im Internet unter www.top-heuriger.at rasch aufgespürt. Smartphonetauglich macht sie die Heurigensuche so leicht wie nie und bietet sogar noch interessante Hintergrundinfos zu den Betrieben aber auch rund um das Thema Wein und Most. Oder man lädt sich die Niederösterreich-App kostenlos herunter und erhält somit nicht nur den perfekten Ausflugsplaner, sondern ein aktuelles Nachschlagewerk für die Suche nach passenden Top-Heurigen, interessanten Ausflugszielen und Unterkünften in Niederösterreich.

Was macht einen Heurigen top?

Um Top-Heuriger zu werden, müssen einige Kriterien erfüllt sein: dazu zählen etwa eine ausgezeichnete und geprüfte Qualität mit mehr als 50 Qualitätskriterien und jährlichen Mystery Checks, prämierte Weine und Moste aus eigener Produktion, dazu saisonale Schmankerl aus der Region sowie eine vielfältige Speisenauswahl von traditionell bis vegetarisch und kreativ-leicht sowie schließlich die fachkundige, individuelle Betreuung durch die Heurigenfamilie garantiert durch die jährlich verpflichtende Qualitätsschulung. (Schluss)





Rückfragen & Kontakt:

Kontakt bei Rückfragen zum Thema:

Alexandra Bichler, BBEd

Tel.-Nr. 050259-26505,

E-Mail: alexandra.bichler @ lk-noe.at



Kontakt Pressestelle:

Mag. Eva Lechner

Tel.-Nr. 050259-29308, Mobil: 0664/6025929308

E-Mail: eva.lechner @ lk-noe.at