ARBÖ: Heiße Monate bringen heiße Staus in Niederösterreich!

Der Ausbau der Autobahnen und Schnellstraßen in Niederösterreich ist voll im Gange. Während der Arbeiten muss aber mit Behinderungen gerechnet werden.

Wien (OTS) - 271 Millionen Euro nimmt die ASFINAG in diesem Jahr alleine in Niederösterreich in die Hand, um unsere Schnellstraßen und Autobahnen noch sicherer zu machen.

Das Jahr 2017 bringt viele Veränderungen. Auch auf den Straßen in Niederösterreich wird gewaltig an positiven Veränderungen gearbeitet. Neben 13 großen Sanierungen – drei davon sind Kooperation-Baustellen mit dem Land Niederösterreich – plant die ASFINAG auch den Ausbau der Weinviertler Schnellstraße (S3) um weitere 11 Kilometer. Der Startschuss für die Arbeiten zwischen Hollabrunn und Guntersdorf soll in diesem Sommer fallen und mehr Verkehrssicherheit und höhere Lebensqualität für rund 14.000 Anrainerinnen und Anrainer bringen.

Bis zum Ende des Jahres werden auch die Umbauten auf der Nordautobahn (A5) finalisiert sein. Der Abschnitt zwischen Schrick und Poysdorf soll im Dezember diesen Jahres fertiggestellt sein und das niederösterreichische Autobahnnetz um 25 weitere Kilometer verlängern.

Um die Modernisierung der Hauptverbindungen problemlos durchführen zu können, sind zeitweilige Verkehrssperren unausweichlich. Der ARBÖ Informationsdienst warnt, dass vor allem in den Sommermonaten die einzelnen Baustellen für Stau und längere Wartezeiten sorgen werden. „In den Osterferien und auch in den Sommerferien werden die Baustellen besonders auf der Westautobahn (A1) für Frust sorgen“, sieht ARBÖ Verkehrsexperte Jürgen Fraberger kommen.

Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ Interessenvertretung, Kommunikation & Medien

Informationsdienst

Tel.: 0043(0)50 123 123

id @ arboe.at

www.arboe.at