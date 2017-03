ProSiebenSat.1 PULS 4 Stellungnahme zur Übernahme von ATV

Wien (OTS) - "Die heutige Freigabe der zuständigen Behörden stellt einen wichtigen nächsten Schritt für den Abschluss der Transaktion dar, aber wir bitten um Verständnis, dass wir erst nach Closing Stellung nehmen können. Die erforderliche Sanierung von ATV hat es sehr schwierig gemacht, zusätzliche Auflagen zu verhandeln und zu akzeptieren. Das nun vorliegende sehr umfangreiche Zusagenpaket ist das Ergebnis einer monatelang dauernden intensiven Verhandlung mit den Behörden, in der ProSiebenSat.1 PULS 4 an die Grenzen dessen gegangen ist, was mit Blick auf die erforderliche Sanierung von ATV möglich war."

