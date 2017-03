heute.at mit 5,5 Millionen Unique Clients zum 5. Mal in Folge die Nummer 1!

Wien (OTS) - Rund 5,5 Millionen Unique Clients im Februar – heute.at bricht erneut einen Rekord, sowohl im Dach-, als auch im Einzelangebot (3,2 Mio. UC). Mit einem Plus von 27 Prozent, das sind über 1,1 Millionen Unique Clients mehr als im Vorjahresmonat, zementiert sich das Dachangebot von heute.at zudem unter den vergleichbaren Online-Angeboten der Print-Nachrichtenwebsites im Spitzenfeld ein.

5.547.000 Unique Clients besuchten im Februar 2017 das starke digitale Angebot von heute.at. Davon entfallen 3,2 Millionen – das ist ebenfalls ein neuer Rekordwert – auf heute.at und 2,6 Millionen auf die zum Dachangebot gehörende größte österreichische Gesundheitsplattform Netdoktor.at. Umso beachtlicher, dass dieser Rekord im Februar, der ja mit 28 Tagen der kürzeste Monat ist, erreicht wurde.

Plus 80 % für heute.at mobil

Beeindruckend auch die Veränderung der Zugriffe vom Handy: Hier legte heute.at bei den Unique Clients um 1,2 Millionen auf nun beeindruckende 2.155.000 im Monat Februar zu.

Nummer-1-Position weiter ausgebaut

Damit kann heute.at die Nummer-1-Position unter den vergleichbaren Online-Angeboten der Print-Nachrichtenwebsites in Österreich nun bereits zum 5. Mal in Folge eindrucksvoll halten bzw. hat diese sogar weiter ausgebaut. Der Abstand zum Zweitplatzierten, dem derStandard.at Network, konnte nämlich gegenüber dem Vormonat auf nun über 394.000 Unique Clients verdreifacht und damit weiter vergrößert werden.

„Unser Ziel war es immer, auch im Online-Bereich – so wie es uns im Tageszeitung-Print-Markt gelungen ist – an die Spitze vorzudringen. Wir freuen uns sehr, dass uns das mit heute.at gelungen ist. Es zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir sind aber noch längst nicht am Ende. Im Gegenteil! Die neue ,Heute‘-App steht gerade in den Startlöchern und wird mit vielen tollen Neuheiten überraschen“, so Geschäftsführer Wolfgang Jansky.

Stellvertretende „Heute“-Chefredakteurin Mag. Maria Jelenko: „Ich freue mich, dass unsere konsequente Arbeit, komplexe Themen digital einfach auf den Punkt zu bringen, zu einem nachhaltigen Erfolg führt. Auch, dass wir unsere Leser mit ihren Kommentaren, Votings, eingesandten Videos und Bildern in den Content einbeziehen, wird von den Usern belohnt.“

Die starken Marken in der digitalen Welt von „Heute“:

www.heute.at Das aktuelle Nachrichtenportal www.heutefun.at Das lustige Videoportal www.heutetv.at Das informative TV- und Kinoportal www.heuteevents.at Das coole Ticket- und Eventportal www.heuteinform.at Das aktive Diät- und Fitnessportal www.dealheute.at Das kostengünstige Gutscheinportal www.netdoktor.at Das größte österreichische Gesundheitsportal

JETZT NEU! Die „Heute“-SportApp: http://www.heute.at/app

Quelle: ÖWA Basic 01/2017, 02/2017 und 02/2016

Rückfragen & Kontakt:

Herbert SEIPT, akad. M&Swu

Geschäftsleitung Marketing & Vertrieb

AHVV Verlags GmbH

Heiligenstädter Lände 29/TOP 6

1190 Wien

T: +43 050 950 12666

F: +43 050 950 12121

h.seipt @ heute.at

www.heute.at