Ball des Sports im Wiener Rathaus

Unter dem Motto „Beach-Volleyball“ feiern Wiens Spitzensportler am 11. März beim 11. Ball des Sports gemeinsam mit Funktionären und Prominenten der Sportpolitik.

Wien (OTS) -

Sportstars und Promis am Ball des Sports

Neben zahlreichen Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern wird sich auch die Elite des österreichischen Beachvolleyballs mit Katharina Schützenhöfer, Stefanie Schwaiger, Clemens Doppler und Alexander Horst im Wiener Rathaus die Tanzschuhe schnüren. Zudem werden Prof. Thomas Schäfer-Elmayer (Tanzschulbesitzer und Etikette-Guru) und die aktuelle Dancing Stars Teilnehmerin und Tanzprofi Cornelia Kreuter als Gäste begrüßt.

Eröffnung und Programm am Ball des Sports

Sportstadtrat Dr. Andreas Mailath-Pokorny eröffnet gemeinsam mit den Präsidenten der drei Dachverbände, KR Johann Schweiger (ASKÖ WAT Landesdachverband Wien), Univ. Prof. Dr. Paul Haber (ASVÖ-Wien) und RA Mag. Werner Suppan (SPORTUNION Wien) das gesellschaftliche Highlight für alle Sportbegeisterten. Die Balleröffnung selbst erfolgt durch Profi-TänzerInnen und Tanzformationen der Sportvereine.

Brasilianisches Flair und sportliche Aktivitäten

2017 findet die Welt-Meisterschaft im Beach-Volleyball auf der Donauinsel in Wien statt. Daher lautet das Thema beim Ball des Sports 2017: "Beach-Volleyball". Die Premium Dancers holen mit ihrer Show zur Mitternachtseinlage den Center-Court der Beach Volleyball WM ins Rathaus und sorgen mit Samba-Rhythmen und Latin-Dance für ganz besondere Momente. In der Sports & Activity Zone vermitteln die Mitmach-Stationen Strandfeeling und einen Vorgeschmack auf die kommende Sommersaison.

Tanzorchester von „Around Midnight“ und „Four and More“, Live Musik von „Union Sax“ in der Cocktail Bar und die Radio Wien Disco mit Radio Wien DJ sorgen für den musikalischen Rahmen, passend für jeden Geschmack. Solidarität beweisen die Veranstalter und die BesucherInnen bei der Tombola ebenso wie bei am Roulettetisch der Casinos Austria: Mit den Einnahmen werden die Österreichische Sporthilfe sowie der Sportpool Wien unterstützt.

Der Nachhause-Weg wird den rund 2.000 Besuchern mit einem Frühstück von Ströck und Yakult versüßt.

Die Abendkasse im Rathaus ist ab 18:00 Uhr geöffnet, der Saaleinlass ist um 20.00 Uhr, die Eröffnung um 21.00 Uhr.

