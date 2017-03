Jubel, Trubel, Trends und Tränen - RTL II YOU feiert 100 Folgen "BERLYN"

Die Selfie-Soap gibt es täglich um 22:05 Uhr bei RTL II YOU

Die 100. Folge läuft am 09. März um 22:05 Uhr bei RTL II YOU

RTL II YOU ist kostenlos im iOS App Store, Google Play Store, via Amazon Fire TV und über PC verfügbar

Seit nun mehr 100 Folgen lassen die jungen Trendsetter Jimi Blue Ochsenknecht, Bloggerin Anouschka Marlene, Tänzerin Ivana Santacruz und Fotograf Ruben Fees die Zuschauer täglich an ihrem Leben teilhaben. Mitten in Berlin leben sie zusammen in einer Luxus-WG und geben exklusive Insights aus den angesagtesten Clubs, Stores, Konzerten und Premieren der Trendmetropole.

Als im Februar die Einweihungsfeier zur rauschenden Party und die Nacht zum Tag wurde, war klar: Hier kehrt sicher kein normaler Alltag ein. Und so dürfen sich die Zuschauer auf täglich neue witzige Tanzeinlagen - egal ob im Bad oder der Tanzfläche der heißesten Clubs - und jeder Menge verrückter Aktionen freuen.

Die Mädels und Jungs zeigen allen Fans und Fashionvictims die neusten Trends und nehmen sie mit auf die Fashionweeks dieser Welt. Doch abseits der roten Teppiche und des Glamours zeigen sich die vier sympathisch und ganz privat, nehmen uns mit zu Freunden, Geburtstagspartys und ihrer Familie - und das ungeschminkt und ganz authentisch.

Die 100. Folge "BERLYN" läuft heute Abend um 23:05 Uhr bei RTL II YOU. Dort stehen außerdem alle Folgen auf Abruf zur Verfügung -jederzeit und kostenlos!

Über RTL II YOU:

RTL II stellt ein völlig neues Angebot für junge Zielgruppen vor: RTL II YOU. Das "Next-Generation-TV" verbindet lineares Streaming mit Time-Shift- und On-Demand-Funktionen sowie interaktiven Elementen. Das Angebot besteht inhaltlich aus exklusiven Eigenproduktionen für RTL II YOU, attraktivem Partner-Content, darunter beliebte Social Influencer, sowie etablierten RTL II-Formaten. Ob SmartTV, PCs, Notebooks, Tablets oder Smartphones: RTL II YOU kann auf allen Screens genutzt werden - gratis, zu jeder Zeit und an jedem Ort.

