Für vier Wochen im Gourmethimmel

Die Nespresso Gourmet Weeks bieten ab morgen außergewöhnliche kulinarische Erlebnisse gepaart mit einzigartigem Kaffeegenuss

Gemeinsam mit Gault & Millau und der österreichischen Haubengastronomie begeistert Nespresso jedes Jahr Feinschmecker und Genießer. Der Erfolg der Nespresso Gourmet Weeks ist auch nach neun Jahren ungebrochen. Während dieser vier Wochen haben genussinteressierte Menschen die Möglichkeit, das einzigartige Angebot der heimischen Spitzengastronomie sowohl mittags als auch abends zu erleben. Wir freuen uns, dass die Gäste der Nespresso Gourmet Weeks die erlesenen Menüs, die von einem exquisiten Nespresso Grand Cru gekrönt werden, sehr schätzen Catharina Riess, Marketing & PR Director von Nespresso

Wien (OTS) - Bereits zum neunten Mal lädt Nespresso in Kooperation mit Gault & Millau alle Feinschmecker ein, kulinarische Erlebnisse auf höchstem Niveau zu attraktiven Fixpreisen zu genießen. Als jährliches Highlight des Gourmetkalenders bilden die Nespresso Gourmet Weeks eine feste Größe in der heimischen Spitzengastronomie. Die erfolgreiche Partnerschaft mit den Topgastronomen des Landes, welche Jahr für Jahr neue Gäste begeistert, ermöglicht einem breiten Publikum nicht nur den Genuss kulinarischer Highlights, sondern auch besondere Kaffeemomente, denn als Abschluss jedes Menüs wird ein Nespresso Grand Cru nach Wahl serviert.

Einzigartige österreichische Haubenküche zum exklusiven Vorteilspreis

Gemeinsam mit seinen Partner-Restaurants der 1 bis 4 Gault & Millau Hauben-Kategorie lädt Nespresso während der Nespresso Gourmet Weeks vom 10. März bis 9. April 2017 dazu ein, Mittags- und Abendmenüs zu besonders attraktiven Preisen zu genießen.Je nach Hauben-Anzahl variiert dieser von EUR 17,- für das zweigängige Mittagsmenü im Ein-Hauben-Restaurant bis zum dreigängigen Abendmenü im Vier-Hauben-Restaurant um EUR 59,-. Zum Abschluss rundet Nespresso mit einem im Preis inkludierten Grand Cru nach Wahl, den kulinarischen Genuss perfekt ab.

Auch Gault & Millau Herausgeber Karl Hohenlohe, Partner der ersten Stunde, unterstreicht die erfolgreiche Zusammenarbeit und das gemeinsame Bestreben nach herausragender Qualität: „Das anhaltende Interesse an diesem außergewöhnlichen kulinarischen Event freut uns sehr, ist es doch ein Zeichen der Anerkennung für unsere langjährige Zusammenarbeit mit Nespresso, einem der erfolgreichsten und innovativsten Partner der österreichischen Haubenküche. Mit den Nespresso Gourmet Weeks gelingt es jedes Jahr aufs Neue, die österreichischen Top-Restaurants einem noch weiteren Kreis an Feinschmeckern zugänglich zu machen.“

Vier Wochen lang Genuss der Spitzenklasse

Ab 10. März haben alle Genießer die Möglichkeit, vier Wochen lang sowohl bereits bekannte, als auch neue Nespresso Partner-Restaurants für außergewöhnliche Genussmomente zu entdecken, unter anderem die diesjährigen Botschafter der Nespresso Gourmet Weeks: Anton Pozeg vom Zwei-Hauben-Restaurant Edvard in Wien, Andreas Kaiblinger vom mit drei Hauben ausgezeichneten Restaurant Esszimmer in Salzburg und Emanuel Weyringer mit seinem gleichnamigen Zwei-Hauben-Restaurant in Henndorf am Wallersee.

Alle Informationen zu den Nespresso Gourmet Weeks und den über 65 teilnehmenden Restaurants finden Sie unter www.nespresso.com/gourmetweeks .

Die Preise der Nespresso Gourmet Weeks Menüs:

Mittagsmenü (2 Gänge):

EUR 17,– für 1 Hauben Restaurants

EUR 24,– für 2 Hauben Restaurants

EUR 29,– für 3 Hauben Restaurants

EUR 34,– für 4 Hauben Restaurants

Abendmenü (3 Gänge):

EUR 27,– für 1 Hauben Restaurants

EUR 39,– für 2 Hauben Restaurants

EUR 49,– für 3 Hauben Restaurants

EUR 59,– für 4 Hauben Restaurants

