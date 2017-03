Vitalakademie lädt ein: Tag der offenen Tür am 23.3., ab 14 Uhr

in Wien, Linz, Salzburg, Graz, Innsbruck und Klagenfurt

Wien/Linz/Salzburg/Graz/Innsbruck/Klagenfurt (OTS) - Neuer Job, flexibler Nebenjob oder „Nur für mich“ – die Gründe der Teilnehmer, in die Vitalakademie-Kurse zu starten sind denkbar unterschiedlich. Eines ist jedoch sicher: Sie alle finden viele Anregungen, die eigene Gesundheit und Lebensweise mit einfachen Mitteln nachhaltig positiv zu verändern ... und dies auch zum Beruf zu machen. Denn Arbeitszeit ist wertvolle Lebenszeit.



Gesundheits-, Sport- oder Sozialberufe – was macht sie so besonders?

Ob Fitness & Sport, Massage, Ernährung & Kräuter, Kosmetik & Fußpflege, Energetik oder Pädagogik, Soziales & Mentales – in vielen Gesundheits-, Sport- und Sozialbereichen sind Dienstleister gefragt. Und diese Berufe sind für Berufseinsteiger wie auch Umsteiger attraktiv, weil sie Freude und Sinn stiften und flexibel auszuüben sind.



Zwei Erfolgsfaktoren für diese Berufe



„Das was man gerne macht, macht man gut – d.h. Interesse an Gesundheit, Sport oder sozialen Themen ist die beste Einstiegsvoraussetzung. Um sich aber langfristig am Markt behaupten zu können, ist eine umfassende Basisqualifikation notwendig. Es gilt, genau die richtige Kombination zu finden, die zur Person passt und sie erfolgreich macht.“, so Mag. Mario Weingartler, Geschäftsführer der Vitalakademie.



Körperlich, geistig & sozial vital. Die Vitalakademie, der Spezialist für Erwachsenenbildung im Gesundheits- & Sport- und Sozialbereich, bietet Aus- & Weiterbildung auf höchstem Niveau, mit großem Praxisbezug und in familiärer Atmosphäre.





Beratungsinseln am Tag der offenen Tür

Am 23.3. ab 14 Uhr laden in Wien, Linz, Salzburg, Graz, Innsbruck und Klagenfurt Beratungsinseln zu den Vitalfeldern ein, mehr über die Ausbildungen, Förderungen und Berufsaussichten zu erfahren ... und darüber hinaus auch Trainer und Absolventen kennenzulernen. In Dornbirn findet der Tag der offenen Tür am 28.3. statt.



Anmeldungen & mehr im Web: www.vitalakademie.at und office @ vitalakademie.at

Tel. +43 (0) 732 60 70 86

Tag der offenen Tür Vitalakademie

Datum: 23.03.2017, 14:00 - 19:00 Uhr

Ort: Wien, Österreich

Url: https://www.vitalakademie.at/infoveranstaltungen

Rückfragen & Kontakt:

marketing @ vitalakademie.at