KULINAR TULLN: Österreichs größte Genuss-Messe von 23. bis 26. März 2017

"Der größte Feinkostladen Österreichs"

Tulln (OTS) - Mit 175 nationalen und internationalen Ausstellern ist die Kulinar Tulln Österreichs größte Messe für Genießer. Das Motto der Messe 2017 lautet: „Probieren, Schmecken, Erleben und Einkaufen“. Nationale und internationale Aussteller zeigen an 4 Messetagen alles Wissenswerte und aktuelle Trends zu den Themen Küche, Kochen, Bio, Vegan und Kulinarik. Tägliche Kochshows mit Starköchen rund um Toni Mörwald.

175 nationale und internationale Aussteller sind mit heimischen und internationalen Spezialitäten vertreten und laden die Besucher auf Ihre Stände zu Kostproben ein. Das Angebot ist reichhaltig, angefangen von Fleisch und Wurstwaren bis hin zu Wild, Fisch, Essig, Öle, Brot und Käse ist alles vertreten. In der Weinstraße erwarten Sie erlesene Weine und Spirituosen. Pfannen, Töpfe, Küchengeräte, Küchenmaschinen, Keramikgeschirr, Kochutensilien und Küchenhilfen aus Olivenholz runden das umfangreiche Angebot auf Österreichs größter Messe für Genießer ab.

Genuss-Tipp: Die Wiener Weinbergschnecke und Safran aus dem Weinviertel



Neu auf der Messe für Genießer ist die Wiener Schnecken Manufaktur. Von der Zucht bis zur Verarbeitung wird bei der Firma Gugumuck aus Wien alles per Hand gemacht. Die Wiener Weinbergschnecke hat in der Wiener Küche eine lange Tradition – seit dem Mittelalter galten sie als Delikatesse und tummelten sich in den ausgedehnten Weingärten, die sich einmal rund um Wien befanden. Eine weitere Spezialität ist österreichischer Safran aus dem Weinviertel. „Echter Safran ist nicht nur das teuerste Gewürz der Welt, er ist auch gesund, besticht mit seinem delikaten Aroma und der leuchtenden Farbe. Jetzt ist der Weinviertler Safran wieder in Österreich heimisch geworden.“ so Robert Niederreiter vom Weinviertler Safran.

Süße Köstlichkeiten, Bio Produkte und heimische Genüsse



Ein wahres Paradies ist die Kulinar Tulln mit vielen süßen Köstlichkeiten, fruchtigen Marmeladen, Honig, Chutneys und Fruchtaufstrichen. Hier kann man mit dem Erzeuger ins Gespräch kommen und sich genau über die verschiedenen Herstellungsverfahren informieren. Bio Produkte, Teigwaren, Reis, Pestos, selbstgemachte Säfte aus der Region ohne lange Transportwege schmecken einfach besser.

Internationale Spezialitäten



Ein weiterer Schwerpunkt auf der Kulinar Tulln sind internationale Produkte: Gewürze aus aller Welt, französische Spezialitäten, kroatische Weine und Schnäpse, italienische und asiatische Spezialitäten erwarten Sie. Die Auswahl umfasst neben dem Lebensmittelbereich auch ein breites Spektrum am Getränkesektor. Alle Köstlichkeiten, Weine und Spirituosen am Marktplatz der Genüsse, können Sie vor Ort kaufen und sofort mit nach Hause nehmen.

So schmeckt NÖ



Niederösterreich ist dank seiner breiten Palette an regionalen Schmankerln und Delikatessen ein Land für Genießerinnen und Genießer. Die qualitativ hochwertigen Lebensmittel der heimischen Produzentinnen und Produzenten lassen keine Wünsche offen. Das Produktangebot reicht von Mohn- über Chiliprodukten, bis hin zu Wachauer Marillen Produkten und Aroniaspezialitäten. Aber auch Deftiges, wie Wurst- und Wildspezialitäten, ist darunter zu finden. Der bewusste Einkauf heimischer Lebensmittel von regionalen, landwirtschaftlichen Betrieben trägt nicht nur zum Klimaschutz bei, sondern stärkt auch die heimische Wirtschaft und sichert Arbeitsplätze. Qualitativ hochwertige Produkte werden in Niederösterreich produziert und vor Ort verarbeitet. Mit ihrer Arbeit tragen die Landwirtinnen und Landwirte zum Erhalt unserer vielfältigen und wunderschönen Kulturlandschaft bei.

Gleichzeitig findet die pool + garden Tulln statt.

2 Messen – 1 Ticket

POOL + GARDEN TULLN 2017 – Die Messe für stilvolles Leben im eigenen Garten

Tulln blüht bei der ersten Messe zu Beginn der Gartensaison

Das erfrischende Motto verspricht, was die Frühjahrs-Messe hält!



Pünktlich mit den ersten Sonnenstrahlen zu Beginn des Frühlings startet das erste Highlight der Gartensaison 2017 – die pool + garden Tulln, die Messe für stilvolles Wohnen im eignen Garten. Erfahren Sie auf der pool + garden Tulln alle Outdoor Trends mit der größten Gartenmöbelschau Österreichs, sowie alle Neuigkeiten in den Bereichen Pool, Sauna und Infrarot für die kommende Gartensaison.

Öffnungszeiten der KULINAR TULLN:

DO, 23. März 10.00 – 18-00 Uhr

FR, 24. März 10.00 – 19.00 Uhr

SA, 25. März 10.00 – 19.00 Uhr

SO, 26. März 10.00 – 18.00 Uhr

TERMIN: 23. bis 26. März 2017

POOL + GARDEN UND KULINAR TULLN 2 MESSEN = 1 TICKET

Eintrittspreise:

Erwachsene: EUR 11,-

Gruppen (ab 20 Pers.) und Senioren, Studenten: EUR 9,-

Jugendliche von 6 - 15 Jahren: EUR 3,-

Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei

