AEG Power Solutions präsentiert seinen neuen Storage Converter für On- und Off-Grid-Anwendungen bei der Energy Storage Europe 2017

Verbesserte on-grid/off-grid Eigenschaften

Minicontainer für den Außenbereich senkt Gesamtinstallationskosten für Batteriespeicher

AEG Power Solutions, ein weltweit operierender Anbieter von Stromversorgungssystemen und -lösungen für betriebskritische und anspruchsvolle Anwendungen, stellt eine neue Version seines Protect SC.600 Storage Converters vor, jetzt mit einem neuen Gehäuse für die Außenaufstellung. Damit werden die Gesamtinstallationskosten reduziert und die Verwendung in allen denkbaren Speicheranwendungen vereinfacht, unabhängig ob on- oder off-grid.

Der bidirektionale Protect SC.600 (https://www.aegps.com/de/produkte/ smart-grid-energiespeicher/umrichter-batteriespeicher/) Storage Converter von AEG Power Solutions in IGBT-Technologie basiert auf der äußerst erfolgreichen Protect PV Solarwechselrichter-Plattform.

Das Kernstück jedes Batteriespeichers ist der Wandler, der die Batterien lädt und entlädt, um Strom je nach Anforderung für verschiedene Anwendungen zu speichern und zu liefern. Beispielhafte Anwendungen sind Frequenzsteuerung, Spitzenlastmanagement, Energieverschiebung (temporäre Speicherung günstiger Energie zur Ausspeicherung während Hochtarifzeiten) oder Spannungsstabilisierung (meist zum Ausgleich von Spannungsschwankungen aufgrund der Integration von erneuerbaren Energieversorgern in das Netz).

Protect SC.600 bietet einen außergewöhnlich hohen Wirkungsgrad bei der Energiewandlung sowohl beim Laden als auch beim Entladen. Aufgrund des großen DC-Spannungsbereichs kann das System mit allen verfügbaren Batterietechnologien eingesetzt werden.

Die verbesserte Protect SC.600 (https://www.aegps.com/de/produkte/sma rt-grid-energiespeicher/umrichter-batteriespeicher/)-Version bietet einen unterbrechungsfreien Übergang zwischen on-grid- und off-grid-Betrieb. Diese Funktion ist als Option zur Standardausführung verfügbar. Damit werden die Einsatzmöglichkeiten des Energiesystems über seine Kernfunktionen hinaus erweitert, beispielsweise lässt sich eine Installation zum Spitzenlastmanagement auch als Notstromversorgung bei einem Netzausfall nutzen. Diese Option bietet somit einen zusätzlichen Vorteil für industrielle und gewerbliche Kunden, die hauptsächlich in Batteriesysteme investieren, um ihre Energiekosten zu senken; Sie erhalten so zusätzlich die Möglichkeit, die Sicherheit ihrer Stromversorgung zu erhöhen.

Diese neue Option ist unerlässlich, wenn die Energiespeicherung an abgelegenen Standorten oder auf Inseln erfolgt, wo die Verfügbarkeit des Netzes gering ist oder an Standorten gänzlich ohne Netzanbindung.

Protect SC.600 (https://www.aegps.com/de/produkte/smart-grid-energies peicher/umrichter-batteriespeicher/) wird integriert in schlüsselfertige Lösungen mit Batterien und Mittelspannungstransformatoren. Das neue Gehäuse für die Außenaufstellung wurde für den Einbau eines Protect SC.600 sowie der optionalen Komponenten AC-Niederspannungs-Leistungsschalters, Kommunikationsschnittstelle und Hilfsstromversorgung konzipiert. Durch das Gehäuse für die Außenaufstellung erübrigt sich der Einsatz von Containern, deren Gewicht und Größe Probleme beim Transport und bei der Aufstellung verursachen können. Bis zu vier Einheiten des neuen Lösung können auf einem Tieflader zum Standort transportiert werden. Die kompletten Einheiten können auf der Baustelle mit einem Gabelstapler befördert werden, womit sich der Einsatz eines Schwerlastkrans erübrigt.

Das Gehäuse für die Außenaufstellung senkt die Kosten im Vergleich zu Containerlösungen um 20 %. Kombiniert mit Außentrafos entsteht somit eine intelligente Lösung für die Einrichtung von Batteriespeicheranlagen.

Aufgrund des unterbrechungsfreien Übergangs zwischen netzgebundenem und netzfernem Betrieb ist die AEG PS Lösung ideal geeignet, eine Vielzahl von Energiespeicheranwendungen bei gleichzeitiger Erhöhung der Versorgungssicherheit zu realisieren.

Der Protect SC.600 wird bereits an verschiedenen Standorten weltweit in verschiedenen Arten von Energiespeicherungsinstallationen mit Bleisäure-, Lithium-Ionen- und Redox-Flow-Batterien betrieben. Zuverlässigkeit und Effizienz konnten unter realen Einsatzbedingungen nachgewiesen werden.

Kurzprofil von AEG Power Solutions

AEG Power Solutions (AEG PS) ist ein weltweit agierender Anbieter von Leistungselektroniksystemen und -lösungen für alle industriellen und anspruchsvollen Stromanforderungen. Das Unternehmen bietet eines der umfangreichsten Produktportfolios erstklassiger Systeme und Lösungen im Bereich der unterbrechungsfreien Stromversorgung und der Leistungselektronik.

Dank seines unerreichten Know-hows, das sich auf Wechsel- und Gleichstromtechnologien erstreckt und herkömmliche sowie auch erneuerbare Energien abdeckt, bringt das Unternehmen innovative Lösungen für die verteilte Stromerzeugung der nächsten Generation hervor.

Die AEG Power Solutions Gruppe ist die alleinige Tochtergesellschaft von 3W Power S.A. (WKN A114Z9 / ISINLU1072910919) mit Sitz in Luxemburg. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Zwanenburg in den Niederlanden. Die Aktien von 3W Power sind zum Handel an der Frankfurter Börse zugelassen (Tickersymbol: 3W9K).

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.aegps.com.

AEG ist eine eingetragene Marke unter Lizenz von AB Electrolux.

Energy Storage Europe2017 14. bis 15. März, Düsseldorf Halle 08B, Stand D05

