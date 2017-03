Winzig: Neues Lehrberufspaket setzt wichtige Akzente für Ausbildung unserer Jugend

ÖVP-Sprecherin fordert: Auch Ausbildung von Berufsorientierungs-Lehrern zukunftsfit machen

Wien (OTS) - “Die von Vizekanzler Mitterlehner präsentierte Lehrlingsoffensive, setzt wichtige Akzente für die Ausbildung unserer Jugend“, erklärt die ÖVP-Sprecherin für Berufs- und Lehrlingsausbildung, Abg. Dr. Angelika Winzig, „weil dadurch viele Lehrberufe an die Erfordernisse der zunehmend digitalisierten Arbeitswelt angepasst werden“.

Im Freizeitbereich sei die Digitalisierung längst ein bestimmender Faktor bei vielen Jugendlichen, so Winzig. Es sei daher nur logisch, die damit verbundenen Anforderungen und Kenntnisse, zu einem fixen Bestandteil in der Berufswelt der Jugendlichen zu machen, wo diese Technik längst Einzug gehalten hat.

Auch die künftig kostenlosen Sprachkurse für Lehrlinge im Ausland, würden dem „klassischen, österreichischen Weg der Berufsausbildung“ zusätzliche Attraktivität verleihen. Mit der vollen Übernahme der Kosten für Vorbereitungskurse auf Lehrabschlussprüfungen werde durch Mitterlehners Initiative in Zukunft jeder Lehrling auch finanziell deutlich entlastet.

„Damit bleibt die duale Ausbildung, um die uns die ganze Welt beneidet, auf Erfolgskurs“, zeigt sich die ÖVP-Abgeordnete überzeugt. Dies umso mehr, als schon 2017 die ersten modernisierten Berufsbilder umgesetzt werden.

„Nunmehr gilt es aber, auch jene Lehrerinnen und Lehrer, die Schülerinnen und Schüler in der 7. bzw. 8. Schulstufe bei der Auseinandersetzung mit deren individuellen Berufswünschen begleiten und beraten, entsprechend zukunftsfit zu machen“, fordert Winzig. Die Ausbildung der Berufsorientierungslehrer entspricht zum Teil noch nicht den Anforderungen der Gegenwart. „Dadurch entstehen Lücken, wenn es darum geht, betriebliche Ausbildungsmöglichkeiten mit den beruflichen Wünschen und Visionen der Jugendlichen zu verknüpfen.“ Hier wünscht sich die ÖVP-Berufsausbildungs-Sprecherin rasche Anpassungen und einheitliche Regeln sowie Ausbildungen und Unterlagen.

