Energieanbieter-Wechsel über durchblicker.at sparte 2016 im Schnitt um 50 Prozent mehr als im Vorjahr

Durchschnittlich 403 Euro Ersparnis bei Gas und 236 Euro bei Strom – insgesamt sparten österreichische Haushalte rund 60 Mio. Euro

Wien (OTS) - Die Experten des Tarifvergleichsportals durchblicker.at gehen davon aus, dass mehr als 200.000 österreichische Haushalte 2016 ihren Strom- und Gasanbieter gewechselt haben. Einer der Hauptgründe dafür sind die historisch einmaligen Einsparpotenziale durch den Anbieterwechsel bei Strom und Gas. Jeder vierte Wechsel erfolgte direkt über durchblicker.at. Gleichzeitig haben die Haushalte durch die Bank um fast 50 Prozent mehr eingespart, wie eine aktuelle Auswertung der 2016 durchgeführten Wechsel über durchblicker.at zeigt: Wer im vergangenen Jahr den Stromanbieter wechselte, sparte sich im Vergleich zum jeweiligen bisherigen Tarif durchschnittlich 236 Euro pro Jahr. Bei Gas fiel die durchschnittliche Ersparnis mit 403 Euro nochmals deutlich höher aus.

„Rechnet man die durchschnittlich erzielte Ersparnis durch den Energieanbieter-Wechsel mit den gesamtösterreichischen Wechselzahlen hoch, haben sich Österreichs Haushalte im vergangenen Jahr mit minimalem Aufwand beachtliche 60 Millionen Euro erspart“, erklärt Reinhold Baudisch, Geschäftsführer von durchblicker.at.

Die Auswertung von durchblicker.at zeigt, dass die tatsächliche Ersparnis 2016 sowohl bei Strom als auch bei Gas gegenüber dem Jahr davor nochmals um fast die Hälfte gestiegen ist: Während Konsumentinnen und Konsumenten 2015 mit einem Stromanbieterwechsel über durchblicker.at durchschnittlich 162 Euro sparten, waren es 2016 schon 236 Euro bzw. um 46 Prozent mehr. Aus Konsumentensicht ebenso erfreulich hat sich der Gasmarkt entwickelt. Brachte ein Anbieterwechsel 2015 eine durchschnittliche Ersparnis von 272 Euro, waren es 2016 schon 403 Euro – eine Steigerung um 48 Prozent.

Vergleichsberechnungen und Wechselbereitschaft sprunghaft angestiegen

Die ersten Zahlen aus dem Jahr 2017 zeigen deutlich, dass die Österreicherinnen und Österreicher die erhöhte Ersparnis auch verstärkt zum Anlass nehmen, den Anbieter zu wechseln: Die Anzahl der Vergleiche über durchblicker.at hat im Jänner 2017 im Vergleich zum Jänner 2016 bereits zugenommen, die Zahl der Anbieterwechsel ist sogar um 20 Prozent gestiegen. Gemessen an den Haushalten ist die Anzahl der Anbieterwechsel bei Strom in Oberösterreich am höchsten gefolgt von der Steiermark, Niederösterreich und Wien. Beim Wechsel des Gasanbieters variieren die Zahlen zwischen den Ländern sehr stark, da nicht jeder Haushalt über einen Gasanschluss verfügt. Am wechselfreudigsten zeigen sich aber Oberösterreich und Niederösterreich.

„Auch am Ende der Heizsaison ist ein Wechsel durchaus sinnvoll. Je früher man zu sparen beginnt, desto besser. Vor allem jene, die noch nie oder vor längerer Zeit gewechselt haben, bezahlen fast immer viel mehr als nötig für Strom und Gas. Deshalb empfehlen wir, selbst zu vergleichen und kein Geld unnötig zu verschenken“, so Baudisch.

Online-Vergleich anonym und kostenlos unter https://durchblicker.at/energie

Über durchblicker.at

durchblicker.at ist Österreichs unabhängiges Online-Tarifvergleichsportal. Aktuell bietet durchblicker.at 24 Tarifvergleiche für Versicherungen, Telekommunikation, Strom und Gas, sowie traditionelle Finanzprodukte wie Kredite, Girokonten und Sparzinsen. Mit den bedienungsfreundlichen Vergleichsrechnern finden Konsumentinnen und Konsumenten in diesen Bereichen Top-Angebote ohne Feilschen, können einfach und schnell online abschließen und so bis zu 2.500 Euro jährlich sparen. Dazu bietet durchblicker.at kostenlose Beratung und unterstützt beim Wechsel zu einem günstigeren Anbieter.

Aktuell beschäftigt das Start-up mit Sitz in Wien 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Partner von durchblicker.at sind Global 2000, klimaaktiv, die Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Land und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, und topprodukte.at, ein Service von klimaaktiv. Weitere Informationen unter www.durchblicker.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Reinhold Baudisch, MBA

Geschäftsführer durchblicker.at

Tel.: +43 1 3060900-221

Mobil: +43 699 17180604

Email: r.baudisch @ durchblicker.at