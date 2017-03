Sima/Vassilakou: Start für neuen Johann-Nepomuk-Berger-Platz

Bürgerbeteiligung für Platzgestaltung – Attraktivierung der Bim-Linien durch Linien-Tausch

Wien (OTS) - Eine großangelegte Neugestaltung des Johann-Nepomuk-Berger-Platzes in Ottakring präsentierten heute Öffi- und Umweltstadträtin Ulli Sima, Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou, sowie die BezirksvorsteherInnen aus Ottakring und Hernals, Franz Prokop und Ilse Pfeffer. Im Zuge einer sogenannten Linien-Auskreuzung der Straßenbahnlinien 2 und 44 wird der gesamte Platz zwischen Ottakringer Straße und Ottakringer Brauerei umgestaltet, verkehrsberuhigt und im Rahmen eines Bürgerbeteiligungsverfahrens attraktiviert.

Neue Linienführung von 2er und 44er – Vorteile für 20.000 Öffi-NützerInnen

Ausgangspunkt für die Neugestaltung ist die Änderung der Linienführung der Straßenbahnlinien 2 und 44. Sie werden ab dem Johann-Nepomuk-Berger-Platz ihre westlichen Streckenäste tauschen, wodurch die aktuelle Parallelführung zu den Linien 46 und 43 aufgehoben wird: „Sowohl Ottakring als auch Hernals bekommen dadurch jeweils eine direkte Verbindung zum Schottentor und eine zum Dr.-Karl-Renner-Ring – eine Zielverdoppelung, von der 20.000 Menschen profitieren. Die neuen direkten Verbindungen machen die Öffis auch für neue Fahrgäste interessant. Bedingt durch die geänderte Linienführung entsteht ein neuer Grünraum mit 3800 m2“, so Öffi- und Umweltstadträtin Ulli Sima.

Verkehrsberuhigung wertet Grätzl auf

Im Zuge der Linienauskreuzung ergibt sich auch die Gelegenheit einer gestalterischen und funktionalen Aufwertung nicht nur der Parkanlage, sondern auch der beiden angrenzenden Nebenstraßen: „Mit der Neugestaltung wird der Johann-Nepomuk-Berger-Platz wieder den Charakter eines Platzes bekommen und nicht mehr eine reine Verkehrsdrehscheibe sein. Es geht um mehr Platz für FußgängerInnen, um mehr Grün und um mehr Lebensqualität. Ich freue mich, dass hier in guter Zusammenarbeit mit den Bezirken, dem Umweltressort und den Wiener Linien wieder ein neuer Platz für die Wienerinnen und Wiener attraktiver gemacht werden kann“, so Planungsstadträtin und Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou.

Klare Vorteile für die Öffis

„Die neuen Streckenführungen bringen die Menschen im Westen Wiens besser an ihr Ziel“, erklärt Günter Steinbauer, Geschäftsführer der Wiener Linien, die ein tägliches Plus von bis zu 1.800 Fahrten erwarten. Neue Gleisverbindungen machen die Linien 2, 9 und 44 außerdem noch zuverlässiger: Am Johann-Nepomuk-Berger-Platz können künftig alle Straßenbahnen von jeder Richtung in jede Richtung weiterfahren und dadurch Störungen über die Strecken anderer Linien umfahren.

BürgerInnenbeteiligung für 3.800 m2 neue Grünfläche

Der Johann-Nepomuk-Berger-Platz ist heute ein „zerstückelter“ Park, die beiden Grünflächen sind durch Gleise getrennt. Künftig werden insgesamt 3.800 m2 Grünfläche die Gegend aufwerten. Im Rahmen eines Bürgerbeteiligungsverfahrens der Bezirke 16 und 17 wird ein neuer Park geschaffen. „Wir laden die Anrainerinnen und Anrainer herzlich ein, sich am Beteiligungsverfahren zu engagieren, um gemeinsam eine attraktive Fläche zu gestalten“, so die Bezirksvorsteher Franz Prokop und Ilse Pfeffer: „Zusätzlich erwarte ich mir eine substanzielle Entlastung der Straßenbahnlinie 43 nach der Fertigstellung dieser Baumaßnahmen!“, so Pfeffer. Prokop freut sich über eine weitere Aufwertung im Bezirk: „Die Neugestaltung ist die Fortsetzung der vor drei Jahren umgestalteten Ottakringer Straße und fügt sich perfekt in die momentan laufende Beteiligung für die Aufwertung der Neulerchenfelder Straße ein.“

Die Gebietsbetreuungen Stadterneuerungen für den 16. und 17. Bezirk haben bereits die BürgerInnenbeteiligung zur Umgestaltung der Ottakringer Straße vorbereitet und führen nun das Verfahren für den Johann-Nepomuk-Berger-Platz durch. „Es ist mir ein großes Anliegen, den Wunsch nach Mitsprache der Bevölkerung bei Umgestaltungen in den Wiener Grätzeln und durch den Einsatz der Gebietsbetreuung Stadterneuerung auch in Ottakring und Hernals zu unterstützen“, so Wohnbaustadtrat Michael Ludwig.

Das Gesamtinvestvolumen für die Umgestaltung der Straßenbahnlinien und des neuen Platzes mit Park beläuft sich auf rund 9 Mio. Euro. Das Vorhaben wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.

Zeitplan: Start mit Ferienbeginn – Gesamtfertigstellung Sommer 2018

Für die umfangreichen Gleis- und Straßenbauarbeiten werden die Sommerferien genutzt. Über alternative Routen, Ersatzverkehr und Intervallverdichtungen auf anderen Linien werden die Wiener Linien zeitgerecht informieren. Die Veranstaltungen in der Ottakringer Brauerei im Sommer 2017 sind nicht von den Bauarbeiten betroffen.

Pünktlich zu Schulbeginn im September 2017 übernehmen die Linien 2 und 44 ihre neuen Strecken. Die Fertigstellung des gesamten Projekts, also Oberflächengestaltung und Parkfläche, ist für Sommer 2018 geplant.

Interessierte am BürgerInnenbeteiligungsverfahren können sich bei der Gebietsbetreuung unter gb16@gbstern.at melden.

Infos zur neuen Streckenführung bei den Wiener Linien unter www.wienerlinien.at/jnb

Erklärvideo: https://www.facebook.com/wienerlinien/videos/1468900379828532/

