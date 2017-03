ORF SPORT + mit der Live-Übertragung vom Fußball-Erste-Liga-Spiel FC Blau-Weiß Linz – SC Austria Lustenau

Ebenfalls am 10. März: Biathlon-Weltcup in Kontiolahti, die Judo World Tour in Baku und der Aerials-Bewerb bei der FIS Freestyle-WM Sierra Nevada 2017

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 10. März 2017, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Biathlon-Weltcup in Kontiolahti (Herren-Sprint um 14.25 Uhr, Damen-Sprint um 17.45 Uhr), von Tag 1 der Judo World Tour – Grand Slam Baku 2017 zeitversetzt um 16.00 Uhr, vom Aerials-Bewerb bei der FIS Freestyle-WM Sierra Nevada 2017 um 19.25 Uhr und zeitversetzt um 22.30 Uhr und vom Fußball-Erste-Liga-Spiel FC Blau-Weiß Linz – SC Austria Lustenau um 20.15 Uhr sowie das Behindertensportmagazin „Ohne Grenzen“ um 18.55 Uhr.

Vorletzte Station im Biathlon-Weltcup 2016/17 ist Kontiolahti in Finnland. Österreichs Biathlon-Team konnte zuletzt in Pyeongchang viel Selbstvertrauen tanken. Der Salzburger Julian Eberhard hat den 10-km-Sprint überlegen gewonnen. Der 30-Jährige aus Saalfelden traf alle zehn Scheiben und zeigte auf der kommenden Olympiastrecke mit der zweitschnellsten Zeit in der Loipe zudem eine grandiose Laufleistung. Julian Eberhard schaffte es auch im 12,5-km-Verfolgungsrennen als Dritter auf das Podest. Das ÖSV-Quartett Lorenz Wäger, Simon Eder, Julian Eberhard und Dominik Landertinger zeigte in der Staffel eine tolle Leistung und musste sich nur dem französischen Team geschlagen geben. Kommentator ist Dietmar Wolff, an seiner Seite als Kokommentator: Günther Beck.

Der zweite Grand Slam der Judo World Tour 2017 wird vom 10. bis 12. März in Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans, ausgetragen. In Baku steht 2018 die Judo-Weltmeisterschaft auf dem Programm.

Kommentator ist Ludwig Valenta.

In der Sierra Nevada in Spanien werden vom 8. bis 19. März die Freestyle- und Snowboard-Weltmeisterschaften ausgetragen. 777 Athletinnen und Athleten aus 50 Nationen gehen an den Start. ORF eins und ORF SPORT + berichten rund 37 Stunden lang, davon größtenteils live, von der Freestyle- und Snowboard-WM.

Kommentator des Aerials-Bewerbs ist Erwin Hujecek, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Christian Rijavec.

In der 23. Runde der Fußball-Erste-Liga hat Blau-Weiß Linz am 10. März Austria Lustenau zu Gast. Die Linzer holten sich zuletzt mit einem 2:0-Auswärtssieg bei Horn wichtige Punkte im Abstiegskampf. Der Tabellendritte Austria Lustenau musste sich zu Hause mit einem 0:0 gegen Kapfenberg begnügen.

Kommentator ist Dennis Bankowsky.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen", das Schulsport-Magazin „Schule bewegt" oder das „Golfmagazin" können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 9. März, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III, ORF SPORT + sowie 3sat – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

