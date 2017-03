styria digital one baut ihr Führungsteam aus

Wien/Graz (OTS) - Österreichs größte digitale Vermarktungsgemeinschaft styria digital one verstärkt ihr Sales-Team und ernennt Pierre Greber zum Head of Sales und Xenia Daum zur Geschäftsführerin.

Xenia Daum steigt zur Geschäftsführerin auf

Xenia Daum, seit 2013 Prokuristin und Head of Finance & Operations bei styria digital one, rückt in die Geschäftsführung auf. In ihrer Verantwortung liegen Verkauf, Sales Strategy, Ad Operations sowie RTB und Data. Alexis Johann bleibt weiterhin in der Geschäftsführung und legt seinen Fokus auf die Bereiche Content, Strategie und Konzeption. Als ehemalige Geschäftsführerin der styria interactive und Produktmanagerin bei der RMS Austria verfügt Daum über langjährige Erfahrung in der Vermarktung. Sie bekleidete verschiedene Führungsfunktionen in der Styria Multi Media (u. a. Geschäftsführerin des Special-Interest-Magazins OCEAN 7) und war Geschäftsführerin des Verbands Österreichischer Privatsender (VÖP).

Xenia Daum: „Ich freue mich nun als Geschäftsführerin die Vermarkungsgeschicke der styria digital one zu leiten. Unser Anspruch bleibt gleich: Hohe Werbequalität sowie umfassende, individuelle Beratung für unsere Kunden.“

Pierre Greber wird Teil des Führungsteams

Das Sales-Team der styria digital one bekommt mit Pierre Greber einen zweiten Head of Sales neben Marion Stelzer-Zöchbauer (derzeit in Karenz). Greber war bereits seit Ende 2015 ihr Stellvertreter. Neben seinem Journalismus- und Medienmanagement-Studium war er in der Modebranche (Peek & Cloppenburg, McNeal) sowie für das österreichische Internet-Start-up yasssu in den Bereichen Key Account und Content Management tätig. In seinen mehr als sechs Jahren als Media Consultant betreute er die Branchen Bauen/Wohnen, Uhren/Schmuck sowie Mode mit Kunden wie Rolex, Kika/Leiner, IKEA und Procter & Gamble.

Pierre Greber zu seiner neuen Rolle: „Ich bin stolz darauf das erfolgreichste Sales-Team in der Branche zu leiten, das mehrfach von Direkt- und Agenturkunden ausgezeichnet wurde, zuletzt in der Vermarkterstudie 2016.“

Über styria digital one:

styria digital one ist Österreichs führende Onlinevermarktungsgemeinschaft und erreicht 71,8 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher (ÖWA Plus 2016-III). Sie verantwortet die digitale Vermarktung der österreichischen Styria Media Group-Portale sowie externer Online-Angebote wie gofeminin.at, wetter.tv, willhaben.at u. v. m.

Für namhafte Kunden aus allen Branchen betreut sd one die Konzeption, Umsetzung und Erfolgsmessung von Online-Kampagnen und Kommunikationslösungen inkl. Content-Kreation (Text, Bild, Video) und Entwicklung von neuen Werbeprodukten. Dabei genießt sd one das beste Image bei Agenturen in der Vermarkterstudie 2016. In der Focus-Werbetrendstudie 2017 erhält sd one die beste Note von Agenturen und Direktkunden in puncto Attraktivität.



