500 Jahre Reformation - Das Jubiläumsjahr in Leipzig

Programm mit über 200 Veranstaltungen erschienen

Mit über 200 Veranstaltungen würdigt Leipzig das Reformationsjubiläum. Die Bandbreite des Programms, das soeben in gedruckter Form erschienen ist, reicht von Ausstellungen über Konzerte, Events, Stadtführungen bis zu kulinarischen Angeboten.

Höhepunkt der Feierlichkeiten ist der "Kirchentag auf dem Weg", der vom 25. bis 28. Mai 2017 unter dem Motto "Leipziger Stadtklang:

Musik. Disput. Leben." stattfindet. In dessen Rahmen wird auf dem Markt das 70-minütige Open-Air-Spektakel "ZUM LICHT" aufgeführt. An den Abenden des 26. und 27. Mai zeigt es in einer Mischung aus Musik, Video und Licht-Performance historische Ereignisse im Zusammenhang mit der Leipziger Disputation und spannt den Bogen zu aktuellen Themen. Ein großes Orchester, Chöre, Schauspieler und Tänzer machen die Themen der Inszenierung emotional erlebbar.

Wer sich für die Thematik Reformation interessiert, sollte sich unter dem vielfältigen Angebot auch folgende zehn Tipps vormerken:

Theaterdinner: Die Luthers privat

Spannende Einblicke in das Eheleben von Martin Luther und Katharina von Bora bekommen die Zuschauer bei der neuesten Theaterdinner-Produktion in Auerbachs Keller. Zusätzlich zur unterhaltsamen Kost genießen die Gäste ein eigens für diesen Anlass kreiertes Vier-Gang-Menü. Das Zwei-Personen-Stück nimmt die Zuschauer mit auf eine Zeitreise, sie in Luthers geistige Welt führt und gleichzeitig eine Begegnung mit dem Ehepaar Luther ist.

Termin: 17.2., 17.4., 29.10., 31.10., 12.11.2017

Bläserfest

Zum Bläserfest werden Posaunenchöre aus ganz Deutschland erwartet. Nach der Bläser-Eröffnung lässt ein Bläser-Nachtgebet den Tag ausklingen. Der Höhepunkt ist das Bläser-Festkonzert um 18 Uhr auf dem Augustusplatz, zu dem rund 10.000 Bläser erwartet werden.

Termin: 26. bis 28.5.2017

500 Minuten Bach

500 Jahre Reformation heißt auch 500 Jahre evangelische Kirchenmusik. Einer der bedeutendsten Komponisten ist Johann Sebastian Bach. An seiner letzten Wirkungsstätte, der Thomaskirche, wird es ab dem Vorabend des Bachfestes Leipzig acht Stunden und 20 Minuten lang Musik von Bach geben. In Abständen von ca. 20 Minuten wechseln sich viele Künstler an verschiedenen Instrumenten ab.

Termin: 8.6.2017, 15.17 bis 23.37 Uhr

Bachfest Leipzig

Unter dem Motto "Ein schön new Lied" widmet sich Bachfest Leipzig in diesem Jahr dem Thema Musik und Reformation. Martin Luther sah in "Frau Musica" eine göttliche Kunst. Er stellte die Musik in eine Reihe mit der Theologie und erhob das deutschsprachige geistliche Lied zu einem festen Bestandteil des reformatorischen Programms und ließ es Eingang in den Gottesdienst finden. Das Bachfest 2017 stellt deshalb die Verarbeitung von Luther-Chorälen im Schaffen Bachs in das Zentrum seines Programms.

Termin: 9. bis 18.6.2017

Musik und Worte: Martin Luther und die Reformation Das Konzert im Großen Sitzungssaal des Bundesverwaltungsgerichts wirft auf dem Reformator drei Schlaglichter: Luther als Prediger, als Politiker und als Privatperson. Die Musik wird vom Ensemble Flautando Köln sowie Gästen gestaltet. Termin: 18.6.2017, 11 Uhr

Konzert: Disputation - A. Brumel, Missa et ecce terrae motus

Leipzig, Sommer 1519: Auf der Pleißenburg verteidigte Martin Luther über mehr als zwei Wochen vor päpstlichen Vertretern seine "ketzerischen" Thesen. Weniger bekannt ist, dass die Thomaner jene Disputation musikalisch umrahmten. Und so kam es anlässlich des Streitgesprächs im sonntäglichen Festgottesdienst in der Thomaskirche zur spektakulären Aufführung einer Messe, "die aus Harmonien von zwöl Stimmen zusammenklang." Dies ist Ausgangspunkt einer Premiere:

Erstmalig treten die weltweit bekannten Vokalensembles amarcord und Calmus Ensemble gemeinsam auf.

Termin: 27.6., 20 Uhr, Thomaskirche

Theater: Woyzeck, letzte Szene, ein öffentlicher Platz

Das ist die Rekonstruktion eines von der Justiz legitimierten Mordes, der als erzieherisches Spektakel am 27.8.1824 vor großem Publikum auf dem Markt stattfand. Die Schaubühne Lindenfels inszeniert am historischen Datum einen Erinnerungsort, der auf die Erkenntnis zielt: Geschichte geht uns alle an! Bei dieser einzigartigen Inszenierung sind alle Zuschauer eingeladen, Teil des Theaterstücks zu werden.

Termin: 27.8.2017, 18 Uhr, Markt

Musik, Film, Choreographie, Licht: Abendmahl - abnehmender Schrecken / zunehmende Liebe

Eine 42 Meter lange, von 95 Stühlen umrahmte Tafel füllt ab dem 2. September plötzlich den Markt. Die gewaltige Großinstallation ist Teil des trimedialen Kunstwerks Abendmahl" des Komponisten und Medienkünstlers Thomas Christoph Heyde. 95 Sänger verteilen sich auf den Sitzplätzen und bringen den lateinischen Originaltext der 95 Thesen von Martin Luther zur Uraufführung. Über den Köpfen der Akteure werden riesige Videoscreens installiert.

Termin: 2.9.2017, 20 Uhr, Markt (transmediales Konzert), 2. bis 4.9.2017 (Installation)

Musik: Josquin - Das Projekt

Josquin des Préz war der Bach seiner Zeit, der herausragende Musiker seiner Epoche. Geboren um 1450 wirkte er als Sänger, Kantor und Komponist in den Musikzentren Europas. Erstmalig weltweit wird das beeindruckende Gesamtwerk, darunter 18 Messen, 60 Motetten und 60 Chansons, in einem Konzertzyklus zusammenhängend aufgeführt.

Termin: 1.9. bis 3.9.2017, verschiedene Veranstaltungsorte

Reformationstag 2017: Festgottesdienst mit dem Thomanerchor Leipzig

Den Gottesdienst zum Reformationsfest in der Thomaskirche gestaltet der Thomanerchor Leipzig. Unter der Leitung von Thomaskantor Gotthold Schwarz führt er gemeinsam mit dem Gewandhausorchester Leipzig, Thomasorganist Ullrich Böhme sowie Solistinnen und Solisten die Bach-Kantate "Eine feste Burg ist unser Gott" (BWV 80) auf.

Termin: 31.10.2017, 9:30 Uhr

Weiterhin präsentieren Leipziger Museen hochkarätige Ausstellungen zum Thema Reformation. Bis zum 28. Mai 2017 zeigt das GRASSI Museum für Angewandte Kunst "Gedanken Raum geben. Künstler gestalten Räume für Besinnung". Im Museum der bildenden Künste können Kunstinteressierte vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 die Ausstellung "Lucas Cranach und die Motive der Reformation" besichtigen. Das Stadtgeschichtliche Museum Leipzig zeigt ab 12. April 2017 die Schau "Luther im Disput. Leipzig und die Folgen", in der auch originale Luther-Exponate ausgestellt werden.

Im "Barthels Hof" kann man ein Familienessen wie zu Luthers Zeiten genießen. Außerdem bietet die Leipzig Erleben GmbH einen Stadtrundgang "Auf Luthers Spuren in Leipzig" an. Wer die Region erkunden möchte, kann sich auf den Lutherweg in Sachsen begeben. Reiseangebote nach Leipzig können bei der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH gebucht werden: www.leipzig.travel/reiseangebote

Die ausführliche Programmübersicht ist während der Internationalen Tourismusbörse Berlin am Leipzig Stand (Halle 11.2, Stand 102) sowie in der Tourist-Information Leipzig (Katharinenstr. 8) erhältlich. Alle Informationen unter www.luther-in-leipzig.de.

