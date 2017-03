ORS strebt Erweiterung der Infrastruktur für Digitalradio an

Wien (OTS) - Seit 2015 führt die ORS comm GmbH & Co KG in Wien einen Digitalradio-Pilotbetrieb durch. Nun könnte der DAB+ Standard für weitere Interessenten auf Basis zweier Ausschreibungen der Kommunikationsbehörde Austria für den Regelbetrieb ausgebaut werden.

9. März 2017 - Im Großraum Wien werden seit zwei Jahren im Rahmen des Testbetriebs sowohl von etablierten als auch von völlig neuen Radioveranstaltern 15 Radioprogramme gesendet.

Regelbetrieb für Digitalradios in Österreich möglich

Die ORS, die ihren Kunden seit über einem Jahrzehnt erfolgreich die Realisierung von modernen TV- und Radiolösungen via Terrestrik und Satellit anbietet, wird nun bei entsprechendem Interesse weitere Schritte für einen regionalen oder bei Bedarf auch bundesweiten Regelbetrieb für österreichisches Digitalradio setzen. Basis dafür sind zwei Ausschreibungen der Kommunikationsbehörde Austria von lokalen, regionalen und bundesweiten terrestrischen Multiplex-Plattformen für digitalen terrestrischen Hörfunk im Standard DAB+.

Die ORS verfügt über die technischen und strukturellen Voraussetzungen für einen weiteren raschen und effizienten Netzausbau und arbeitet daran, sich mit einem Programmangebot zu bewerben. Dazu werden mit interessierten Radioveranstaltern gerade Pläne und Maßnahmen hinsichtlich möglicher Multiplex-Ausrichtungen ausgelotet. Dabei werden insbesondere Prioritäten und Kosten bezüglich künftig von Radioveranstaltern angestrebter Versorgungsregionen diskutiert. Ziel ist, verbindliche Vereinbarungen mit Interessenten bis Anfang Juni zu schließen, da diese die Voraussetzung für die Bewerbung der ORS bilden. Bis 15. März können Radioveranstalter sich noch mit der ORS bezüglich einer Bedarfsabstimmung in Verbindung setzen.

Für interessierte Radioveranstalter hat die ORS eine eigene DAB+ Info-Seite unter http://www.ors.at eingerichtet.

Die ORS Gruppe besteht aus Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG (ORS) und ihrer Tochtergesellschaft ORS comm GmbH & Co KG (ORS comm). Die ORS entstand Anfang 2005 aus der Sendetechnik des ORF. Die ORS Gruppe hat sich in den letzten Jahren vom Sendernetzbetreiber zu einem „Digital Content Gateway“ entwickelt und garantiert als verlässlicher Partner perfekte „Content Beförderung“ via Kabel, IP, Satellit und Antenne. Für weitere Informationen: www.ors.at

