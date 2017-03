Wien-Floridsdorf: 8-jähriger Bursche bei Verkehrsunfall verletzt

Wien (OTS) - Eine 49-jährige Frau lenkte ihren Pkw am 8. März 2017 um 07.40 Uhr in der Spielmanngasse, Fahrtrichtung Dietmayrgasse. Laut derzeitigem Ermittlungsstand wollte ein 8-jähriger Bursche auf dem Weg zur Schule zwischen zwei geparkten Autos hervorkommend die Fahrbahn überqueren. Es kam zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug, wodurch der 8-Jährige zu Sturz kam. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Präventionstipps für Kinder und Eltern im Straßenverkehr:

Appell an die Eltern:

- Achten auf eigenes richtiges Verhalten der Eltern im Straßenverkehr/Vorbildfunktion

- Erklären: Zebrastreifen bietet zwar Schutz, trotzdem Verkehrssituation beachten

- Ein/Aussteigen nach Möglichkeit auf Gehsteigseite

- Kleidung in hellen Farben bzw. reflektierendem Material erhöht die Sichtbarkeit

Kinder:

- Überqueren der Straße zwischen Autos auf jeden Fall vermeiden

- Fahrbahn erst überqueren wenn man sich versichert hat, dass die Fahrbahn frei ist, bzw. Bus/Straßenbahn abgefahren ist.

- Nicht zu Haltestellen von öffentlichen Verkehrsmittel „laufen“

