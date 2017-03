Bezirksmuseum 21: „Das ist das Geheimnis von Wien“

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) organisiert die Vereinigung „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ am Samstag, 11. März, einen Konzert-Abend im Zeichen des Gedenkens an den Liedertexter Erich Meder (1897 – 1966). Unter dem Titel „Das ist das Geheimnis von Wien... oder Der Mann hinter den Hits!“ tragen Cordula Donner (Sopran), Konstanze Lack (Sopran), Thomas Schmidt (Tenor), Aleksa Aleksic (Violine) sowie Manfred Schiebel (Klavier) ausgesuchte Lieder von Erich Meder vor. Beworben wird das vielfältige Programm mit der Ankündigung „Musikalische Erinnerungen an den Textdichter Erich Meder und seine Komponisten“. Das Schaffen des Librettisten reichte vom „Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän“ bis zu Werken wie „Der alte Sünder“ und „Der alte Herr Kanzleirat“. Von Meder stammen die Worte der Stücke „Hallo Dienstmann“, „Liebe kleine Schaffnerin“ und „Du bist die Rose vom Wörthersee“. Die Besucherinnen und Besucher sollen „Eintrittsspenden“ in der Höhe von 12 Euro (Studierende: 5 Euro) entrichten. Informationen und Anmeldungen: Telefon 278 52 67 (Vereinsobfrau Eva Krapf). E-Mails an die Beethoven-Freunde sind an folgende Adresse zu schicken: office @ beethoven-gedenkstaette.at.

Tipp für 17. März: „Ciclo Gigli“, Info: 0664/55 66 973

Eine weitere Veranstaltung findet am Freitag, 17. März, im Floridsdorfer Bezirksmuseum statt. Die Gesangsgemeinschaft „Ciclo Gigli“ bringt wieder einmal bewegende Opern- und Operetten-Melodien zu Gehör. Um 19.00 Uhr geht das festliche Konzert los. Der Eintritt ist frei. Spenden lehnen die Künstlerinnen und Künstler nicht ab.

Koordiniert werden die vielfältigen Kultur-Veranstaltungen im Festsaal im „Mautner Schlössl“ durch die ehrenamtlichen Bezirkshistoriker des Bezirksmuseums Floridsdorf. Auskünfte über künftige Termine gibt der Museumsleiter, Ferdinand Lesmeister, unter den Telefonnummern 0664/55 66 973 und 270 51 94. Kontaktaufnahme mit dem Museumschef per E-Mail: bm1210 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Liedertexter Erich Meder (Wien Geschichte Wiki):

www.wien.gv.at/wiki/index.php/Erich_Meder

Sängerin Konstanze Lack (Kunsttherapie):

www.kunsttherapie-praxis.at/kontakt/ueber-mich/

Geiger Aleksa Aleksic:

www.streichtrio.at/en/about-us/aleksa-aleksic.html

Pianist Manfred Schiebel:

www.manfred-schiebel.at

Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte“:

www.beethoven-gedenkstaette.at

Bezirksmuseum Floridsdorf:

www.bezirksmuseum.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk